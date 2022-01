Az Egyesült Államok és Oroszország egymásnak üzenget Ukrajna miatt. Szijjártó Péter szerint a magyar érdek az oroszokkal való pragmatikus kapcsolatok fenntartása, a magyar-ukrán viszony esetében viszont korántsem derűlátó. Az ellenzéki összefogás arra szólította fel Orbán Viktort, hogy ne találkozzon Vlagyimir Putyinnal.

A magyar érdek egyértelműen az, hogy az oroszokkal egy pragmatikus, kölcsönös tiszteletre alapuló, normális kapcsolatot kell fenntartani

– jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Magyar Nemzetnek azzal kapcsolatban, hogy Orbán Viktor február elsején Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A tárcavezető a lapnak azt is mondta: a külpolitikát ma már nem szimbólumok, nem ideológiák alapján kell folytatni, hanem a nemzeti érdekek mentén. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy ha a magyar-ukrán kapcsolatokról van szó, már nem bizakodó, hanem egyszerűen csak reménykedik, mert a remény hal meg utoljára.

Bármilyen gesztust tettünk eddig, pozitív visszaigazolást gyakorlatilag nem kaptunk cserébe

– fogalmazott Szijjártó Péter.

A tavalyi év utolsó Kormányinfóján az Ukrajnával és az Oroszországgal való viszonyról is kérdezték Orbán Viktort. Előbbi ügyében a Financial Times kérdésére a kormányfő két igazodási pontról beszélt: az egyik a V4-es országok, illetve Lengyelország, a másik pedig a mérsékeltebb összeurópai álláspont. Azt is kifejtette, hogy a magyar kormány Ukrajnának és Oroszországnak is megadja a szükséges tiszteletet, illetve mindkét országgal karbantartani kívánja a kapcsolatokat. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy jó kapcsolatokat ápol az orosz vezetéssel, ugyanakkor a magyar kormány támogatja Ukrajna függetlenségét.

Idén január közepén Szijjártó Péter számolt be arról a TASZSZ orosz hírügynökségnek, hogy február elsején látogat Orbán Viktor Moszkvába, ahol Paks 2-ről, a Szputnyik V gyártásáról és az űrkutatásról is egyeztetni fog Vlagyimir Putyinnal.

A találkozó időpontjának hírére január 24-én az Egységben Magyarországért ellenzéki összefogás felszólította Orbán Viktort, hogy mondja le a látogatását.

Az ukrajnai konfliktus körüli jelenlegi, különösen kiélezett és feszült helyzetben Orbán Viktor baráti találkozóját Putyin elnökkel kifejezetten károsnak és nemzeti érdekeinkkel ellentétesnek tekintjük

– közölte az ellenzék.

Azt is írták, Orbán Viktor „látogatása azt üzeni”, hogy „a NATO és EU tagállamok nem egységesek Putyin javaslatainak elutasításában”. Moszkva gyors és konkrét eredményeket szeretne elérni, többek között azt, hogy a NATO vonuljon vissza az 1997-es pozícióihoz, és hagyjon fel a keleti terjeszkedéssel.

Az ellenzék szerint moszkvai látogatásával Orbán Viktor „közvetve bátorítja az orosz elnököt a jelenlegi feszült helyzet további eszkalálására”. Azt is írták, hogy egy orosz-ukrán konfliktusnak „akár egy súlyos, Magyarország biztonságát is fenyegető eszkalációja sem zárható ki”.

Az Egységben Magyarországért szövetség azonban üdvözölte, hogy mind az Egyesült Államok vezetése, mind a NATO egyértelműen elutasítja az orosz vezetés „abszurd, a mi biztonságunkat és szuverenitásunkat alapjaiban fenyegető javaslatait”. Az ellenzék ezt várja el a magyar kormánytól is, azt pedig Magyarország elemi érdekének tartják, hogy aktívan, nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is kiálljon Ukrajna szuverenitása és területi integritása mellett.

Ezt kívánja a kárpátaljai magyarság érdeke is, akiket egy újabb háborús eszkaláció közvetlen életveszélybe sodorna

– tették hozzá.