Újra lecsap a pokoli szél, szinte az egész országra kiadták a figyelmeztetést

Az előrejelzés szerint napközben szakadozottá válik a felhőzet, felhőátvonulások várhatók többórás napsütéssel, elszórtan zápor, hózápor is előfordulhat szerdán. Jó hír, hogy az éjszaka lehullott hó a legtöbb helyen gyorsan elolvad, a szél viszont újból északnyugatira fordul, megerősödik, és egyre nagyobb területen viharossá fokozódik.

Emiatt elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Szöveges figyelmeztetésükben azt írják, reggelig, kora délelőttig a Tiszántúlon, illetve a hegyvidéki tájakon még havazás, hózáporok várhatók, pár centiméter hóval. Napközben legkésőbb a keleti határnál is olvadás kezdődik.

Még ennél is rosszabb hír, hogy az északnyugatira forduló szelet a keleti, északkeleti megyék kivételével nagy területen kísérhetik viharos (általában 65-85 kilométer per órás) lökések. Főként az Észak-Dunántúlon, a Balaton térségében, különösen a záporos csapadékgócokban a déli, délutáni órákban 90 kilométer per órát meghaladó lökések is lehetnek. Csütörtökre virradó éjszaka veszít erejéből a szél. Szerdán egy-egy helyen, főként északkeleten a délutáni, esti órákban a hózáporok mellett az ég is megdörrenhet – olvasható a figyelmeztetésben. Eszerint egyelőre úgy fest, a vihar ma Borsod-Abaúj-Zemplén megyét, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, Hajdú-Bihar megyét és Békés megyét kíméli meg.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

A csúcshőmérséklet szerdán általában 5 és 10 fok között várható, de a keleti határ mentén több fokkal hidegebb is lehet.

Késő estére mínusz 2 és 4 fok közé hűl le a levegő.

Éjszaka tovább csökken a felhőzet, jobbára gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű. Helyenként hózápor előfordulhat. Az északnyugati szél veszít erejéből, de még hajnalban is előfordulhatnak erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és 2 fok között alakul, de a kevésbé szeles, derült északkeleti részeken hidegebb is lehet.

Mint megírtuk, január utolsó hétvégéjén pokoli szélvihar csapott le az országra: vasárnap délutánig több mint félezer tűzoltói beavatkozásra volt szükség; a szélvihar házakat, utakat, autókat semmisített meg. A fővárosban egy rendelőintézet és egy óvoda tetőszerkezetét is megrongálta az időjárás, más nagyvárosokban jelzőlámpákat szakított le, de számos vidéki nagyvárosban a közlekedésben, internetelérésben is gondot okozott az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat akkor azt írta: egy újabb – gyengülő – ciklon frontjai érik el az országot, és a frontátvonulások szinte mindennaposak lesznek ezen a héten is.

(Borítókép: Branstetter Sándor / MTI)