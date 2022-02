Független kutatás: nem véd a Sinopharm az omikrontól

Magánlaborokban levett mintákból derült ki, hogy a kínai Sinopharm-vakcinával oltottak védettsége rendkívül alacsony; főleg az idősekre jellemző ez a megállapítás. Olyan mintát is találtak, amelyben egyáltalán nem volt antitest, ami azt jelenti, hogy a

Sarkadi Balázs egyetemi tanár, orvos-biokémikus az Egyenes Beszédben elmondta, hogy elsősorban az idősebbek kapták ezt a vakcinát, akik valóban védelemre szorulnak a vírussal szemben.

Az egyetemi tanár korábban attól tartott, hogy a kínai vakcina hamis biztonságérzetet adhat sokaknak, ezért kezdtek bele a saját független vizsgálatukba. A Sinopharmmal olyan időszakban oltottak időseket, amikor nem volt más elérhető vakcina. A kutatók szerint ez akkor a semminél jobb megoldásnak tűnt, de azóta is sok téves információt hoztak nyilvánosságra.

Sokan ezt is mondták, hogy az elölt vírusos vakcina, például a Sinopharm jobban fog védeni a variánsokkal szemben – ezt mondta Kásler professzor is –, de nem így van. Most ez kiderült, hogy az omikron ellen gyakorlatilag egyáltalán nem véd a két Sinopharm, még egy harmadik Sinopharmmal együtt sem