Csaknem 18 ezer új fertőzött, meghalt 88 beteg

Az elmúlt napon 45 836 mintavétel alapján 17 894 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 88 beteg – derül ki a központi tájékoztató oldal csütörtökön közölt adataiból. A fertőzések 94 százalékát már az omikron-variáns okozza.

A beoltottak száma 6 366 402 fő, közülük 6 107 843 fő már a második, 3 700 305 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

A járvány kezdete óta összesen 1 600 411 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Az elhunytak száma 41 636 főre emelkedett.

A gyógyultak jelenleg 1 330 876 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 227 899 fő.

Kórházban 4451 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 163-an vannak lélegeztetőgépen.

Megyékre lebontva Nógrád, Veszprém és Vas megyékben azonosították a legtöbb új fertőzöttet.

Egy nappal ezelőtt 19 690 új koronavírusos megbetegedést igazoltak, meghalt 77 beteg. Kórházban 4341 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 163-an voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 365 250 fő volt, közülük 6 105 342 fő már a második, 3 693 859 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Keleten még csak most jön a csúcs

Vattay Gábor, az ELTE TTK komplex rendszerek fizikája tanszék vezetője szerint január utolsó hetében tetőzött a járvány. A szakember szerint a járványhullám május végére szinte teljesen visszavonulhat.

Magyarországon az ötödik hullám nagyjából hasonló idő, körülbelül harminc-negyven nap alatt csenghet le, mint amennyi idő alatt felment, és hasonló a helyzet a világ többi országában is

– magyarázta a szakember, aki kitért arra is, hogy a járvány felfutása karácsony után kezdődött meg Magyarországon. Úgy látja, hogy a kelet-magyarországi megyék jó részében február első hetében lesz a járványhullám tetőzése. Véleménye szerint egyértelműen látszik, hogy a járvány a megyék gazdasági aktivitása szerint terjedt, ami nem véletlen. A szakember ezt azzal magyarázta, hogy ahol nagyobb a népsűrűség, ott gyorsabban fut fel a járvány.

Az omikron-variáns Nyugat-Európában terjedő BA.2-vírusmutációjával kapcsolatban Vattay Gábor elmondta: ha egy népességet a járvány a gyengülő, lecsengő szakaszában ér el, akkor már kevésbé tud hatékonyan terjedni.

Februárban is lesz oltási akció

Februárban is lesz minden csütörtökön, pénteken és szombaton oltási akció a kórházi oltópontokon. Az oltásra továbbra is kiemelten várják az oltatlanokat és azokat is, akik már négy hónapnál régebben kapták meg a korábbi oltásukat. A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, aki négy hónapnál régebben kapta meg az előző oltását. A harmadik oltás felvételével ismét 80–90 százalékra emelhető a védettség. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcina közül lehet választani:

Pfizer,

Sinopharm,

Moderna,

Janssen és

AstraZeneca.

Az 5–11 éves gyermekek oltása továbbra is csak előzetes időpontfoglalással lehetséges a kórházi oltópontokon vagy a házi gyermekorvosoknál.

Az oltás felvételéhez hozzájáruló nyilatkozat szükséges, kiskorú esetében ezt a szülők töltik ki. Minden oltáshoz külön hozzájáruló nyilatkozat szükséges.

Az oltatlanok számára ide kattintva érhető el a nyilatkozat.

A harmadik oltáshoz ezen a linken keresztül érhető el a dokumentum.

A negyedik oltáshoz ide kattintva töltheti le a nyilatkozatot.

A 12–17 év közöttiek oltásához ide kattintva érhető el a szülői hozzájáruló nyilatkozat.

A harmadik oltás felvételéhez szükséges szülői hozzájáruló nyilatkozat a 12 és 17 év közötti gyerekek oltásához ide kattintva tölthető le.

(Borítókép: Védőfelszerelést viselő orvosok a Magyar Honvédség Egészségügyi Központja, a Honvédkórház koronavírussal fertőzött betegek ellátására kialakított intenzív osztályán 2021. december 15-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)