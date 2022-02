Budai Gyula nem adja fel, tovább vizsgálja Hadházy Ákos ügyét az állatorvosi kamara

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁK) országos másodfokú etikai bizottsága eljárást indított Hadházy Ákossal szemben – mondta Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő a Pesti Srácoknak.

A lap szerint a képviselő azért fordult a kamarához, mert Hadházy Ákos képviselőként nem folytathat más keresőtevékenységet, Budai Gyula azonban azt állítja, hogy a független honatya aközben is ellátott rendelőjében állatokat, miközben a praxisa szünetelt.



Horváth László, a MÁK főtitkára az Indexet arról tájékoztatta, hogy szabályaik szerint az etikai eljárásokról azok lezárultáig még a kamara tagjainak sem adnak ki információkat. Azt azonban elmondta, hogy az elsőfokú eljárás Budai Gyula bejelentésére indult, majd le is zárult. Ennek végeredményével Budai Gyula nem volt elégedett, ezért fellebbezést nyújtott be. A másodfokú vizsgálat jelenleg is folyamatban van.