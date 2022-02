Jön az integrált utazási app, a Budapest GO

Tíz hónapos intenzív fejlesztési munka nyomán ezen a héten jelenik meg az App Store, illetve a Google Play applikáció letöltő felületein a BKK új, integrált mobil alkalmazása, a Budapest GO.

"Nem hiszünk azokban a sok száz milliárdos presztízsberuházásokban, amelyeknek az a célja, hogy minél több betont és acélt öntsenek a városra. Mi kis és közepes méretű, fenntartható és okos fejlesztésekben hiszünk, amelyeknek az a célja, hogy a felhasználóknak legyen jó, nem csak a beruházóknak és a kivitelezőknek" – ezzel indokolta Balogh Samu, a főpolgármester kabinetfőnöke, miért hozták létre a az új, integrált utazási applikációt.

A személyre szabott mobilitási szolgáltatás két korábbi és egy új funkciót foglal magába. Egyszerre használható:

utazástervezésre

a budapesti közösségi közlekedést érintő, aktuális utazási információk elérésére

és digitális jegy, illetve bérletvásárlásra

Balogh Samu felidézte, hogy a Tarlós István vezette főváros 12 milliárd forintot költött arra az elektronikus jegyrendszerre, aminek már 2017 óta működnie kellene, de a berendezések a mai napig raktárakban porosodnak. (Ezért tavaly szeptemberben a BKK nemzetközi pert is indított.) Az új applikációról azt mondta, az töredékébe került a korábban tervezett elektronikus jegyrendszernek.

Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója rögtön az elején a fővárosi közbringa rendszert, a Bubi-t méltatta (100 ezer felhasználás, 1,4 millió utazás az elmúlt csaknem 10 hónapban) kiemelve a használatának digitalizációját. A felhasználók tavasztól számolhatnak azzal, hogy a Budapest GO utazástervezőjében, a kerékpárutak jobb tervezhetősége érdekében a magassági adatok is megjelennek.

Azzal azonban március elejéig kell várni, hogy az applikáción keresztül idő alapú (30 és 90 percig érvényes) jegyeket vásárolhassanak az utasok. Ugyanakkor

az alkalmazás integrálta az agglomerációs közlekedést is.

Ez nem csupán a menetrendeket, hanem az ügyfél tájékoztatást és a tarifarendszereket is érinti, megjelennek az applikációban az állami fenntartásúvá vált MÁV-HÉV járatai is. A Volán szolgáltatásának feltüntetése egyelőre még a jövő zenéje. A fejlesztésen száznál is többen dolgoztak, az értékesítési modult a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. biztosította.

A bemutatót követően lehetőséget kaptunk arra is, hogy kipróbáljuk a Budapest GO-t. Bár iOS alapú készülékre telepítették, már ezen is elég jól eligazodott az Android menühöz szokott agyunk.

Úgy tapasztaltuk, hogy egyszerű és átlátható mindazok számára, akik utazásaikhoz a Google Maps alkalmazását amúgy is gyakran használják.

A jegyvásárláshoz meg kell adni a bankkártya adatainkat, a digitális jegyeket pedig a buszmegállókban, illetve a járművek ajtajai mellett kiragasztott QR kódok beolvasásával lehet majd érvényesíteni.

Az új app fejlesztése nem ért véget. Most azon dolgoznak, hogy a jövőben a megosztott közösségi közlekedési szolgáltatások is elérhetőek legyenek a Budapest GO alkalmazásban.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)