Soha nem tapasztalt erejű szél a János-hegyen, itt vannak a számok

Rekordot döntött a széllökések ereje a fővárosban, az eddigi 91,1 kilométer per órás rekord után most 93,2 kilométer per órával hasított a szél a János-hegyen. A szelek mostanra alábbhagytak, és jó hír, hogy a következő két hétben az átlagnál melegebb lesz.