Ismert ellenzékiek bírálják Róna Péter államfői jelölését

Az ellenzéki pártok többsége által támogatott Iványi Gábor mellett Róna Péter közgazdász és Elek István újságíró, közíró neve is felmerült az ellenzék lehetséges államfőjelöltjeként. A Jobbik azonban megvétózta Iványi Gábor jelölését, így végül Róna Péterre esett az ellenzéki összefogás választása, aki egyébként a Jobbik javaslata volt.

Maga az Egységben Magyarországért egyesült ellenzék közös miniszterelnök-jelölje, Márki-Zay Péter is Iványi Gábort kérte volna fel az ellenzék államfőjelöltjének. Ugyanakkor közel egy hete a Partizán című műsorban Márki-Zay Péter elárulta, hogy a köztársasági elnök személye jelenleg huszadrangú ügy az ő szemében ahhoz képest, hogy április 3-án Orbán Viktort le kell váltani.

Később kiderült, hogy Róna Péter államfői jelölését a Párbeszéd és a Momentum nem támogatta. A két párt végül visszavonta a tiltakozását.

Az ellenzéki összefogás államfőjelöltje miatt nem vállal nyilvános szerepléseket, a publikum előtt nem képviseli a továbbiakban az ellenzéket Király Júlia, Márki-Zay Péter tanácsadója. Az MNB volt alelnöke, aki tavaly ősszel, az előválasztási kampányban csatlakozott Márki-Zay Péter csapatához, döntését indokló levelében azt írta, Róna Péter több alkalommal is személyében nyíltan támadta őt, többek között a devizahitelezés elterjesztéséért felelős hét főbűnös egyikeként említette.

Simor András, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke közösségi oldalán fogalmazott meg kemény bírálatot Róna Péterrel szemben, az ellenzék államfőjelöltjét többek között erkölcstelen, rossz hírű figurának nevezte. Erre hozzászólásban reagálva, Békesi László korábbi pénzügyminiszter Róna Pétert ellentmondásos, gátlástalanul törtető alaknak állította be.

Vásárhelyi Mária szociológus és Gábor György filozófus is ellenérzésének adott hangot a Facebookon, utóbbi például úgy fogalmazott, akik Iványi Gáborra nemet mondanak, azoknak valójában nincs is szükségük egy jobb, tisztességesebb és emberibb országra. Lattmann Tamás nemzetközi jogászt is kiborította Róna Péter jelölése Iványi Gábor helyett.

A Fidesz mindeközben Novák Katalint jelöli Áder János utódjának. Az Országgyűlés március 10-én dönt, kétharmados többséggel első körben megválasztható az államfő, ennek hiányában második fordulót tartanak, ahol elég az egyszerű többség is. Az aspiránsoknak 15-15 perc felszólalási lehetőségük lesz – írja az Infostart.