Így változtatja meg a háború a választási kampányt

Kovács János politikai elemző szerint a szomszédban zajló háborús konfliktus minden megelőző intézkedés ellenére sem hagyja érintetlenül Magyarországot, elég a valószínűsíthető menekültáradatra, a határ menti biztonsági kihívásokra, a kárpátaljai magyarok helyzetére vagy az Oroszországgal szembeni szankciós politika kül- és gazdaságpolitikai hatásaira gondolni.

Az Index megkeresésére az elemző elmondta: az Orbán-kormány kénytelen felülvizsgálni az Oroszországgal szembeni pragmatikusabb, cserealku-diplomáciára építő, a nyugati szövetségi rendszeren belül különutasnak is titulált politikáját.

A magyar külügy az elmúlt hetekben mindvégig a deeszkaláció, a békés rendezés fontosságáról beszélt, a kormányfő pedig biztosította Ukrajna elnökét Magyarország szolidaritásáról. Az ellenzék – egyébként Berlin és Párizs álláspontjával is ellentétesen, Washingtonhoz közeledve – éles oroszellenes retorikát folytatott, amelynek során részükről ígéretként is felmerült magyar fegyvereknek és katonáknak a konfliktuszónába küldése. A magyar közvélemény előtt ez akár politikai hazárdjátéknak is tűnhet, hiszen egy ilyen lépés hazánk konfliktusba való bevonódását növelné