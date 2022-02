Havonta 10-15 millió forint kenőpénzt kaphattak a szocialisták Zuglóban

Minimum 250 millió forintot adott át Tóth Csaba szocialista képviselőnek, amiből annak párttársa, Horváth Csaba zuglói polgármester is részesült – mondta poligráf által is megerősített vallomásában Fuzik Zsolt, a zuglói parkolási botrány gyanúsítottja, aki a találkozások pontos helyről és idejéről is beszámolt az ügyészség nyomozóinak.