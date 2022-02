Ha Molnár Zsolt bármilyen bűncselekményben érintett, bevonul a börtönbe

Molnár Zsolt, az MSZP pártigazgatójának vallomása szerint Fuzik Zsolt, a SIS Parking Kft. egyik vezetője legalább 250 millió forintot adott át Tóth Csabának. A politikus arról is beszélt, ha bármilyen bűncselekményben érintett, akkor bevonul a börtönbe.

Fuzik Zsolt idén januárban tett vallomást a Győr-Moson-Sopron megyei főügyészségen, amely alapján gyanúsíthatták meg korrupciós bűncselekménnyel Horváth Csaba zuglói polgármestert és Tóth Csabát, Zugló országgyűlési képviselőjét.

Az atv.hu információi szerint Fuzik Zsolt vádalku keretében tett vallomásában Molnár Zsolt MSZP-s képviselő neve is elhangzott.

Egy választási kampány zajlik, és ha megnézzük, hogy a korábbi kampányokban mi történt, azt láttuk, hogy az ügyészség ilyenkor mindig fontos szereplőjévé vált a politikai életnek. Erős a gyanú, hogy itt is egy ilyennel állunk szemben

– mondta Molnár Zsolt a vele kapcsolatos állításokról az ATV esti műsorában. Majd hozzátette, hogy Fuzik Zsolt számlacsalási ügyéről nyár óta lehet hallani, és az időzítést furcsának nevezte, mivel Tóth Csaba parlamenti képviselősége megszűnik.

Elmondása szerint nincs titkolnivalója, de úgy látja, ha aktivizálja magát, akkor könnyen célkeresztbe kerülhet. Fuzik Zsoltról azt mondta, hogy nem ismeri, csak egyszer találkoztak, ami nagyjából húsz percig tartott. Fuzik Zsolt informatikai dolgokról beszélt, amit Molnár Zsolt nem tudott értelmezni, és azt sem értette, mit akar ezzel elérni.

A beszámoló szerint a találkozó azzal zárult, hogy Fuzik Zsolt azt mondta, egy csoportot képvisel, amely olyan nagy projekten dolgozik, ami majd új pályára teszi Budapestet, ha Karácsony Gergely lesz a főpolgármester, de ezt előbb a főnökével jóvá kell hagyatnia.

Molnár Zsolt arról is beszélt, hogy ügyvédek, jogászok hozták szóba, hogy itt valami „sötét játszma” kezdődik, először nem is hallotta ebben az összefüggésben a saját nevét. A politikus hozzátette, ha bármilyen bűncselekményben érintett, akkor „édesanyja hozza majd a bablevest, lesz egy pakli kártyája, és bevonul a börtönbe”.

Arról, hogy pénzt vett volna át, azt mondta, „ez egy aljas rágalom”, és trükkösnek nevezte, mert egy vádalkuban „nem kell igazat mondani”. Elmondta, hogy egy parkban találkozott Fuzik Zsolttal, és hangsúlyozta, hogy nem értette, mit szeretne tőle.

A politikus arról is beszélt, szerinte annak is oka van, hogy a NAV éppen most csapott le Iványi Gáborékra. Szerinte elkezdhetnek kiszivárogni olyan ügyek, amelyek alááshatják az ellenzéki kampányt. Majd hozzátette, aki ilyet tesz, az valójában Orbán Viktor játszmáját támogatja.