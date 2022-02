Romsics Ignác kifejtette, hogy a középiskolai, egyetemi tanárok megbecsültsége a második világháborúig bezárólag magas volt Magyarországon. A szocialista korszakban viszont a megbecsültségük és ezzel párhuzamosan az anyagi helyzetük is romlani kezdett, amivel szép lassan az általános iskolai tanítókkal, tanárokkal kerültek egy szintre, akik mindig is a „nemzet napszámosai” voltak.

A pedagógusok helyzete nem most kezdett el romlani, de mostanra vált tragikussá – mondta.

Hozzátette azt is, hogy ez már az oktatási eredményeken is meglátszik. Finnország például azért ennyire jó manapság az oktatás terén, mert ott anyagilag is megbecsülik a pedagógusokat (holott száz évvel ezelőtt még Magyarország mögött álltak a felméréseken). Magyarországon ma a tanári pályának nincsen semmilyen elismertsége, éppen ezért akik igazán tehetségesek, azok közül sokan végül nem is tanárként helyezkednek el – mondta.

A történelemoktatás helyzetéről Romsics Ignác azt mondta: azzal még nincs baj, ha az iskolai oktatásnak van egy ideológiai háttere.

Ha egy fiatal gyereket arra tanítanak, hogy a Rákóczi kurucai, a Kossuth honvédei milyen ragyogó, bátor emberek voltak, ez szerintem helyes. Ezen keresztül lehet a gyerekek lelkét megragadni és hazaszeretetre nevelni őket

– fogalmazott, hozzátéve, hogy a baj ott kezdődik, amikor az ideológia már háttérbe szorítja az ismereteket, tényeket.

Romsics szerint a történelemoktatásból – amennyire lehet – ki kellene hagyni a politikát. Ugyanígy az irodalomban sem szabad megmondani a diákoknak azt, hogy mely írókat, költőket szerethetik.

Most azt látom, hogy Wass Albert ugyanúgy jön mindenhonnan, mint az én gyerekkoromban Váci Mihály meg Garai Gábor, és közben meg árnyék vetül egy József Attilára vagy egy Adyra…

– mondta erről.

A beszélgetés végén szóba került a Magyarságkutató Intézet is, amelyet Romsics Ignác már korábban is bírált. A történész most azt mondta: ami ott zajlik, az jóformán Kásler Miklós gondolataitól függ, vagyis „a fejétől bűzlik a hal”.

„Ezelőtt 10-15 évvel a televízióban hónapokon keresztül zajlott egy olyan műsor, amiben Kásler Miklós magyarázta el, hogy hogyan kell látni a történelmet a honfoglalás előtti időktől egészen napjainkig.

Az ott elhangzottak hat kötetben meg is jelentek azóta. Ha valaki ezt a hat kötetet végigtanulmányozza – mint ahogy én végigtanulmányoztam sajnos –, akkor nem csodálkozik mindazon, amit most a Magyarságkutató Intézet csinál

– fogalmazott Romsics Ignác.

(Telex)