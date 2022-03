Megjöttek a járványügyi adatok az első maszkmentes napról

A beoltottak száma 6 397 623 fő, közülük 6 176 191 fő a második, 3 822 108 fő a harmadik, 226 299 fő már a negyedik oltását is felvette – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

Az új fertőzöttek száma 1387 fő, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 807 285 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

Meghalt 59, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 44 495-re emelkedett.

A gyógyultak száma jelenleg 1 636 781 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 126 009 főre csökkent.

Kórházban 2766 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 114-en vannak lélegeztetőgépen.

Egy nappal korábban a hétvégi adatokat közölték, miszerint pénteken, szombaton és vasárnap összesen 5852 új fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, meghalt 150 beteg. Kórházban 2745 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 117-en szorultak lélegeztetőgépre. A beoltottak száma 6 397 455 volt, közülük 6 175 674 fő a második, 3 821 429 fő a harmadik, míg 225 507-en már a negyedik oltást is felvették.

A csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy kivezetik a járványügyi korlátozásokat hétfőtől, mivel a pandémia ötödik hulláma a végéhez közeledik. Így megszűnt az a szabály is, amely lehetővé teszi, hogy a munkáltató előírja a kötelező oltást – ezalól az egészségügyi és szociális terület kivételt képez –, valamint a védettségi igazolvány használatára vonatkozót szabályokat is, egyúttal a kötelező maszkviselést is megszüntetik. Az egészségügyi veszélyhelyzetet viszont fenntartják, részben a kormány cselekvőképessége, részben a hatodik hullám veszélye miatt.