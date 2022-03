Orbán Viktor már készül a csütörtöki rendkívüli EU-csúcsra

Orbán Viktor miniszterelnök a csütörtöki franciaországi rendkívüli EU-csúcs előkészítéseként videókonferencia keretében egyeztetett Charles Michellel, az Európai Tanács elnökével, valamint Szlovákia, Írország és Spanyolország miniszterelnökével – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. Orbán Viktor ezen a tárgyaláson is kifejtette: Magyarország érdeke a béke, hogy az ukrajnai háború minél hamarabb, tárgyalásos úton lezáruljon.

Az egyeztetésen elhangzott, hogy a gazdasági szankciók hatásait már mindenki a bőrén érzi Európában, és ezen belül Magyarországon is. Több más európai vezetőhöz hasonlóan Orbán Viktor is világossá tette: a szankciók kiterjesztése az energiaszektorra aránytalanul nagy terhet jelentene az emberek, a családok és a vállalatok számára. A magyar kormány nem fogja megengedni, hogy a háború árát a magyarokkal fizettessék meg – szögezte le.

Hozzátette: elítéljük Oroszország fegyveres támadását Ukrajna ellen, és a háború elől menekülőknek is minden segítséget megadunk. Ugyanakkor figyelembe kell venni, hogy Magyarországra az olaj és a földgáz nagy része Oroszországból érkezik, a családok 90 százaléka gázzal fűt. Gáz és olaj nélkül leállna a magyar gazdaság – húzta alá a miniszterelnök.

London után folytatás Párizsban

Orbán Viktor tegnap Londonban tett látogatást, ahol a visegrádi országok vezetőit fogadta Boris Johnson brit miniszterelnök. Megegyeztek abban, hogy az orosz–ukrán háború miatt szorosabban működnek együtt a közeljövőben. Orbán Viktor ugyanakkor leszögezte: nem támogatják, hogy az energiaszektorra is kiterjesszék a gazdasági szankciókat.

A háború témája minden más témát elsöpört. Az világos, hogy mindnyájan abban vagyunk érdekeltek, hogy ez a háború minél hamarabb lezáruljon

– mondta a V4-es találkozó, illetve az azt követő brit–magyar megbeszélés utáni londoni bejelentkezésében Orbán Viktor. Hozzátette: minden erőfeszítést megtesznek, hogy a béke helyreálljon.

A miniszterelnök arról is beszámolt, hogy a találkozókon beszéltek az oroszok elleni újabb szankciókról is. A megbeszéléséken hangsúlyozta, hogy „aránytalanul nagy terhet jelentene Magyarország számára”, ha ezek az energia-, gáz- és olajszektort is érintenék:

Ezért világossá tettem, hogy mi elítéltjük Oroszország fegyveres támadását, elítéljük a háborút is, de azt nem fogjuk hagyni, hogy a háború árát a magyar családokkal fizettessék meg.

A tárgyalásokat Párizsban folytatjuk – közölte a miniszterelnök kedden este a Facebook-oldalán azt követően, hogy Londonban Boris Johnson brit miniszterelnökkel találkoztak a visegrádi négyek (V4) kormányfői. Az EU miniszterelnökei csütörtökön és pénteken Párizsban tárgyalnak.

Az orosz–ukrán háború híreit folyamatosan figyelemmel kísérjük, percről percre frissülő szerdai hírösszeállításunkat itt találja.

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. március 8-án. Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán)