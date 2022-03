Még soha nem volt ilyen fiatal köztársasági elnöke Magyarországnak

A négy idegen (angol, német, francia, spanyol) nyelven beszélő, jogász- és közgazdász-végzettségű Novák Katalin kezdetben főként külügyi vonalon építette a karrierjét: bejárta az akkor még csak Külügyminisztérium különböző főosztályait, majd 2010-től miniszteri tanácsadó lett a tárcavezető kabinetjében.

A szegedi értelmiségi, jogász-orvos családból származó református Novák Katalin három gyermeke is ebben a külügyes időszakban született: Ádám 2004-ben, Tamás 2006-ban, Kata pedig 2008-ban. Volt emmis – akárcsak egykori külügyes – kollégái kizárólag elismerősen nyilatkoztak róla: dicsérték Novák Katalin intellektusát, felkészültségét, munkabírását, remek diplomáciai érzékét és nem utolsósorban kedves személyiségét.

Családbarát imázs

Már ebben az időszak is gyakran volt a kormány arca családügyi kérdésekben, következetesen őrá bízták a különböző, családokat támogató intézkedések bejelentését és további kommunikációját. A példákat hosszan lehetne sorolni a babaváró hiteltől a nyugdíjasoknak járó Erzsébet-utalványokig. Hamarosan ő lett a családbarát Fidesz arca, amivel együtt az államtitkári kinevezés is megérkezett.

2018-ra pártja már olyan sokra tartotta, hogy a Fidesz–KDNP országos választási listáján Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Kövér László után már Novák Katalin neve szerepelt negyedikként.

2020 őszén a miniszterelnök Novák Katalint kéri föl, hogy ő legyen a családokért felelős tárca nélküli miniszter. Kinevezése politikatörténeti szempontból azért is figyelemre méltó, mert utoljára 2004 és 2006 között Göncz Kinga töltött be családügyi miniszteri posztot Magyarországon, ám ő annak idején nem csupán erre a portfólióra koncentrált, miniszterként az ifjúságügyért, a szociális és esélyegyenlőségi ügyekért is felelt.

Novák Katalin miniszteri munkájáról egy évvel ezelőtt az Indexnek adott interjújában kiemelte:

Bevezettük a csokot, a babaváró támogatást, az otthonfelújítási programot, a hitelelengedést, növeltük az adókedvezményeket, ott a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása, az Erzsébet-táborok bővítése, az ingyenes gyermekétkezés és a tankönyvek.

Munkája eredményeként azt is megemlítette, hogy tíz év alatt 123 ezerrel több gyermek jött Magyarországon világra, köztük olyanok is, akiket szüleik nem mertek volna vállalni. Mint mondta:

EZENFELÜL SZÁZEZER OLYAN KISBABA SZÜLETETT MEG TÍZ ÉV ALATT, AKIKRŐL LEMONDTAK VOLNA A SZÜLEIK, HISZEN KÖZEL FELÉRE ESETT VISSZA AZ ABORTUSZOK SZÁMA.

Szintén Novák Katalin miniszterségéhez kötődik, hogy megemelték az árvaellátás és más családtámogatási ellátások összegét, valamint kormányzati szinten rendezték a gyermekek után járó, korábban behajthatatlan tartásdíjak ügyét; illetve megváltoztatták az örökbefogadás feltételeit. Szakmai sikerei közé sorolják, hogy idén már jár a 25 év alatti fiataloknak a személyijövedelemadó-mentesség.

9 Galéria: Még sose volt ilyen fiatal köztársasági elnöke Magyarországnak Fotó: Novák Katalin

Smink és sodrófa

A most kinevezett államfő Facebook-oldalán évek óta következetesen mutatja be a karriert is építő anya képét, aki nem csupán a családot és a munkát képes egy platformra hozni, de még önmagára és a férjére, Veres István Attilára is van ideje, aki 2013 óta a Magyar Nemzeti Bank pénz- és devizapiaci igazgatója.

Novák Katalin a közösségi médiában azt is felvállalja, ha reggel az edzés miatt elkésik a munkából, és mint sok más nő- és anyatársa, a kocsiban sminkel, ahogy aktuális konyhai remekműveit is rendszeresen megosztja követőivel. A futóedzések dokumentálása is elmaradhatatlan a maratont is lefutó friss államfő életében.



Novák Katalint tavaly december végén kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök, hogy legyen a Fidesz–KDNP jelöltje, miután Áder János köztársasági elnök mandátuma május 10-én lejár. A felkérés után Novák Katalin az Indexnek adott interjújában azt mondta, hogy bár ehhez a politikai közösséghez tartozik,

„A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKNEK UGYANAKKOR A NEMZET EGYSÉGÉT KELL MEGJELENÍTENIE, AMINT EZT AZ ALAPTÖRVÉNY IS VILÁGOSAN MEGFOGALMAZZA. EZÉRT A NEMZET MINDEN KÜLÖNBÖZŐSÉG FELETTI EGYSÉGÉNEK KIFEJEZÉSE LESZ A LEGFONTOSABB DOLGOM.”

Szívügyek

Arra a kérdésre, hogy államfőként melyek lesznek a legfontosabb feladatai, Novák Katalin azt mondta:

A magyar gyerekek, a családok sorsa marad a szívügyem, a jövőben is értük dolgozom. Áder János következetesen képviselte a teremtett világ védelmét. Ez az ügy nekem is fontos: a második szakirányom a környezeti menedzsment volt. Ahhoz azonban, hogy legyen kinek megőrizni a Földet, szükség van a gyermekekre, a következő generációkra.

Hozzátette: a közös magyar jövő részei a határon túl élők, ahogy kiemelten figyeli a beteg gyermeket nevelő vagy egyszülős családok, valamint a felzárkózó roma közösségek is életét is.

(Borítókép: Novák Katalin, a kormányzó Fidesz–KDNP köztársaságielnök-jelöltje beszédet mond az Országgyűlés plenáris ülésén, ahol megválasztják az új államfőt 2022. március 10-én. Mögötte Kövér László házelnök. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)