Emmi: A pedagógusok 13 százaléka vett részt a sztrájkban

„A mai napon a pedagógusok mintegy 13 százaléka vett részt a sztrájkban” – áll abban a közleményben, amelyet az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) juttatott el szerkesztőségünkbe.

A tárca köszönetét fejezte ki, hogy „a mai napon a pedagógusok mintegy 87 százaléka felvette a munkát, és nem vett részt a szakszervezetek kormányellenes kampányakciójában”.

A mai 13 százalékos részvételi arány elmarad még a januári, jogszerűtlen sztrájkban részt vevők 17 százalékos arányától is. A kormány továbbra is arra kéri a szakszervezeteket, hogy ahogyan a háborúra való tekintettel a mozdonyvezetők is visszaléptek a sztrájktól, úgy arra kérjük a pedagógusokat, ők is fontolják meg a sztrájk felfüggesztését