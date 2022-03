Gattyán György és Gődény György pártja ellen is nyomoz a rendőrség

Budapest 5. számú választókerületben mindkét párt jelöltje érvénytelen ajánlásokat adott le, ám míg a Normális Élet Pártjának részéről Ferge Anikót kizárták, addig Major Gergely a Megoldás Mozgalom színeiben a történtek ellenére is indulhat a választásokon.

Feljelentés alapján a rendőrség kezdeményezte a Gattyán György által indított Megoldás Mozgalom ajánlóíveinek a lefoglalását a VI. és a VII. kerületben, mert a gyanú szerint több hamis ajánlás is található rajtuk. A Telex információi szerint ugyanebben a választókerületben feljelentették a Gődény György által vezetett Normális Élet Pártját is, mert a gyanú szerint jelöljük ívein ugyanaz a személy neve többször is szerepelt, az aláírások viszont eltértek.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság közlése szerint mindkét ügyben ismeretlen tettes ellen indult nyomozás hamis magánokirat felhasználásának gyanúja miatt.

A nyomozás ellenére Major Gergely, a Megoldás Mozgalom jelöltje versenyben maradt, míg Ferge Anikót, a Normális Élet Pártjának jelöltjét kizárták. A budapesti 5. számú országgyűlési egyéni választókerület választási irodájának tájékoztatása alapján mindez úgy lehetséges, hogy Major Gergelynek még a történtek ellenére is maradt 505 érvényes ajánlása, míg Ferge Anikónak a levonásokkal együtt már csak 485 maradt, így ő nem indulhat a 2022-es választáson, ezt már Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásában is jelezték – írja a Telex.

Budapest 5. számú választókerületében ennek eredményeként öt párt jelöltjére lehet szavazni: Terdik Roland (MKKP), Major Gergely (Megoldás Mozgalom), Oláh Lajos (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd), Kovács Balázs Norbert (Fidesz–KDNP) és Popély Gyula (Mi Hazánk).