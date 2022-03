Karácsony Gergely biztos az ellenzék győzelmében

Karácsony Gergely úgy véli, az eredmény azon múlik majd elsősorban, hogy a változást akarók ugyanolyan arányban részt vegyenek a választáson, mint azok, akik a kormány maradását támogatják.

Azok az ellenzéki szavazók, akik 12 éve várják a kormányváltást, azok elhiszik-e, hogy tényleg itt van a pillanat

– fogalmazott az ATV-nek a főpolgármester, aki hozzátette: „márpedig most tényleg itt van a pillanat”. Karácsony Gergely ezzel kapcsolatban kifejtette: az ellenzék most nem megosztja az erőit, hanem egyesíti, és alapvetően az lesz a kulcskérdés, hogy az elkövetkező napokban-hetekben el tudják-e mondani „a változást akaró embereknek, hogy most tényleg itt az idő”.

Kovács János politikai elemző az Indexnek a kampány utolsó napjairól azt mondta: intenzívebb kampányra lehet számítani, erős, mozgósításra apelláló üzenetek várhatók, nagy hajrá lesz az egyéni választókerületek aktivistái körében, a szereplők minél inkább a választás tétjét fogják hangsúlyozni, illetve fókuszban maradnak a nemzetközi fejlemények is (uniós ügyek, orosz–ukrán háború).

Az ellenfél táborának elbizonytalanítása és a bizonytalanok megnyerése – vagy épp a szavazástól való távol tartása – is kiemelt cél lesz a kampányhajrában, amelyhez az ügyesen tálalt vagy pikánsabb, botránygyanús ügyek, a szerencsétlenebb politikusi elszólások és az ellenérdekelt szereplők által rendelt, hivatkozott vagy magyarázott közvélemény-kutatási adatok is hozzájárulhatnak

– fogalmazott a szakértő lapunknak.