Ahogy korábban beszámoltunk róla, csütörtökön tartják a bukaresti kilencek (B9) külügyminisztereinek találkozóját Pozsonyban; a szervezetet még 2015-ben hozták létre a kelet-európai biztonsági helyzet romlása miatt, amelyet a Krím Oroszországhoz csatolása okozott. Napirenden az orosz–ukrán háború szerepel, amellyel kapcsolatban a magyar kormánynak továbbra is szilárd az álláspontja: „Nekünk, magyaroknak a legfontosabb az, hogy kimaradjunk ebből a háborúból” – írta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Facebook-oldalán.

A külügyminiszter is megerősítette, hogy számos szomszédos ország másként döntött. Európa energiaellátása volt a fő téma, amely komoly vitákat váltott ki. A magyar kormány továbbra sem támogatja az orosz földgáz- és a kőolajszállítások szankcionálását.

Ukrajna érdeke a magyar baloldal győzelme

Szijjártó Péter a NATO keleti szárnyának ülésezéséről nyilatkozott a közmédiának, a videót pedig Facebookjára is feltöltötte. A külügyminiszter beszámolt róla, hogy szlovák kollégája, Ivan Korčok külügyminiszter hívta össze a B9-ülést, amelyen Bulgária, Csehország, Észtország, Lengyelország, Románia, Magyarország, Litvánia, Lettország, Szlovákia és az amerikai külügyminisztérium vett részt, valamint jelen volt a NATO főtitkárhelyettese is.

A diplomaták a háborút és annak következményei tárgyalták meg, Szijjártó Péter elmondta: mindenki egyetértett abban, hogy elítéli a katonai agressziót, és véget szeretne vetni a háborúnak.

A magyar külügyminiszter elmondta, hogy folyamatos az egyeztetés az ukrán kormány és a baloldal között, és az ukrán érdek a baloldalt képviseli.

A külügyminiszter beszélt arról is, hogy erőteljes nyomás nehezedik az Európai Unióra, amely szankciókat vezetne be az orosz kőolaj- és földgázszállításra, amivel több közép-keleti ország is egyetért. Magyarországnak ez vörös vonal – mondta.

Ugyanakkor továbbra is nagy humanitárius segítséget nyújt a kormány Ukrajnának: Szijjártó szerint Magyarország több száz tonna élelmiszert és higiéniai terméket szállít Ukrajnának jelenleg, ezenkívül további 558 ezerrel nőtt a háborús menekültek száma.

(Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja Ivan Korčok szlovák külügyminiszter a bukaresti kilencek külügyminiszteri találkozóján Pozsonyban 2022. március 31-én. Fotó: Pavel Neubauer / TASR / MTI)