A vádlott ügyvédje szerint létezik egy felvétel, ami két nappal VV Fanni eltűnése után készült

Egy rendőrségi dokumentumban szereplő feljegyzés szerint létezik egy olyan videófelvétel, melyen Novozánszki Fanni (VV Fanni) látható egészségesen és épen, két nappal az eltűnése után.

Minderre Bálint Roland, az ügy vádlottjának számító B. László ügyvédje emlékeztette Farkas Gabriella bírónőt, valamint az ügyészséget március 31-i védőbeszédében. Az ügyvéd állítja, a rendőrség korábban elsiklott ezen információ felett.

A Novozánszki szülők arról nyilatkoztak a vallomásukban, hogy kettő nappal a lányuk eltűnése után, 2017. november 22-én felmentek Fanni lakására, ahol mindent rendben találtak. Elmondják azt is, hogy az édesapa lement a portára, hogy kérdezősködjön, mire közölték vele, hogy megnézték a biztonsági kamerák felvételeit, és Fanni aznap, délután 4 órakor hagyta el az épületet, egyedül

– nyilatkozta Bálint Roland a 24.hu-nak.

A cikk szerint VV Fanni november 22-i jólétét erősíti a szülők beszámolója is. Ők ugyanis korábban rendben találták a lány lakását, és az ingatlanban tartózkodó két kiskutyát is.

Az állatok ráadásul vizet és ételt sem fogadtak el tőlük, amiből akár arra is lehet következtetni, hogy ettek és sétálni is voltak. A rendőrség viszont a 2017. november 24-i házkutatás alkalmával a lakásban tíznél is több kutyapiszkot és vizeletfoltot is talált.

A védelem szerint erről írott és videós rendőrségi dokumentum is készült.

VV Fanni ügyében négy hét múlva hirdetnek ítélet. Az ügyész korábban elmondta: ugyan azt nem lehet bizonyítani, hogy szándékos emberölésről van szó, azonban a bizonyítékok, illetve B. László viselkedése alapján egyértelmű, hogy VV Fanni meghalt, ahogy az is, hogy a halálához köze van a gyilkossággal vádolt férfinak is.

