Nem mérgezés okozta a városligeti halpusztulást

Ahogy korábban megírtuk, a Margit-sziget Japánkertjében lévő tavat március 25-én engedték le, hogy megtisztítsák a mederfenéket a felhalmozódott iszaptól, a víz élővilágát a Városliget Felső-tavába telepítették át, amiből április 6-án rejtélyes módon kipusztult a teljes halállomány. A Főkert Zrt. az üzemeltető Városliget Zrt.-vel együttműködve, a Fővárosi Csatornázási Művek és a tavat tápláló Széchenyi Gyógyfürdő is azonnali vizsgálatokba kezdett. A halak a víz oxigénszintjének kritikus csökkenése miatt is elhullhatnak, de a hatóságok mérései alapján a vízhőmérséklet és az oldott oxigénszint mind a normál határértéken belül volt (2022. április 7-én 22 Celsius-fok, oldott oxigén: 10, 6 mg/liter).

A Főkert megbízásából mindkét tó haltelepítését végző cég, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója, Lévai Ferenc az Indexnek elmondta, hogy ezek optimális értékek, ezért valószínű, hogy a víz kémiájában történhetett a tragikus változás.

Kizártnak tartom, hogy valaki szándékosan megmérgezte a vizet, a Városliget nappal tele van emberekkel, éjjel meg a köztéri kamerák figyelik a területet. Emellett ha szándékos mérgezés történt volna, az a tó teljes élővilágát károsította volna, de a kacsák és a teknősök, a csigák és rákok is sértetlenül megúszták. Az tudni kell, hogy a tavat a Széchenyi-fürdő elhasznált termálvize táplálja, ha túlklórozzák a medencéket, arra a kopoltyúsok érzékenyen reagálnak, bizonyos mennyiség felett tömeges kipusztulásukat is okozhatja, hisz az oxigénfelvételük közvetlenül a vízből történik. Ezzel szemben a vadkacsa már a lábán érzi, hogy csípi a víz, és azonnal elhagyja a területet. A teknősbéka vastag bőrén is kevésbé jut át a szennyeződés, és ki tud menekülni a partra. A páncélosok is jobban védve vannak.

– mondta a tavak halállományát kezelő vállalat igazgatója.

Ahogy a környezeti katasztrófa után a tó tisztítását végző szakemberek is elmondták, élő halat már nem láttak a tóban, mind a kistestű, mind a nagyobb halak elpusztultak. A kármentesítés még eltarthat pár napig. De Lévai Ferenc szerint ha a vizsgálatok csak klórszennyeződést fognak kimutatni, legkésőbb húsvét után újratelepíthetik a Városliget Felső-tavát.

– részletezte Lévai.

Simonyi Gábor, a Főkert kommunikációs vezetője lapunknak elmondta, hogy a Margitszigeten a Japánkert tavából mindössze 3 halat: egy koi pontyot, egy aranykárászt és egy dévérkeszeget, valamint három teknőst telepítettek át a Városligeti-tóba, ahol egy korábbi medertisztítás miatt már éltek koi pontyok.

– ismertette Lévai Ferenc. Hozzátette:

Weiperth András, a Városligeti tavakat hét éve vizsgáló biológus szerint is a fürdő vizével lehet a gond.

A Széchenyi-fürdőből az elhasznált termálvíz kerül átvezetésre a városligeti tavakba szűretlenül, az amurok abban a vízben éltek itt, amiben a fürdő vendégei megmártóztak. Sokan nem tudják, hogy a termálfürdőkben a vécéket is ezzel öblítik le, amit sok esetben a Dunába, itt pedig a ligeti tavakba ürítenek, mivel a termálvizek magas ásványianyag-tartalma tönkretenné a szennyvíztisztító rendszert. Ezek a vizek humán eredetű szennyeződésekkel terheltek, a gyógyszermaradványoktól kezdve a biológiai szerves anyagon át fertőtlenítő, de akár vécépapír is megtalálható benne. Nekünk helyszínen dolgozó szakembereknek többször volt szem vagy a bőr irritációnk , melyek a ligeti tóban végzett munkát követően jelentkeztek. Éppen ezért, már az esett előtt is fel kellett volna hívniuk az emberek figyelmét, hogy lehetőleg ne érintkezzenek közvetlenül a vízzel. Éppen ezért már az esett előtt is fel kellett volna hívniuk az emberek figyelmét, hogy ne érjenek a vízhez, ne engedjék oda a gyerekeket, de a kutyákat sem. Véleményem szerint az is okozhatta a problémát, hogy 4 éve volt utoljára medertisztítás, akkor egyes részeken 60 centiméteres rétegben lerakódott szerves anyagokban gazdag üledéket távolítottak el a betonaljzatról. A mesterséges városi tavak ökoszisztémája igen sérülékeny, 1-2 évente szükséges lenne a lerakódott szennyeződött iszaptól megtisztítani.