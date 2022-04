Az oltás továbbra is elérhető az oltópontokon, a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosnál. Április közepétől időpontfoglalással keddenként és péntekenként lehet menni az oltópontokra – derül ki a kormányzati tájékoztató portálon megjelent közleményből.

A tájékoztatás szerint péntekenként oltási akciónapokat tartanak, amikor reggel 7 és 19 óra között az oltópontokra akár időpontfoglalás nélkül is van lehetőség menni. Nagypéntek miatt azonban erre most nincs lehetőség, helyette nagycsütörtökön volt oltási akciónap.

Regisztrálni és időpontot foglalni ugyanakkor nagypénteken is tud bárki a www.eeszt.gov.hu oldalon. Az időpontfoglalót csak az oltásra regisztráltak tudják használni, közülük is csak azok, akiknek már érvényesítve van a regisztrációjuk, vagyis a regisztrációkor megadott adataikat már ellenőrizték.

Az időpontfoglalóban minden oltható korosztály számára van lehetőség időpontot foglalni, már egészen ötéves kortól.

A Magyarországon élő, tajszámmal nem rendelkező regisztrált külföldieknek és a tajszámmal nem rendelkező külhoni magyar állampolgároknak is elérhető az időpontfoglaló rendszer.

A megerősítő oltást azoknak ajánlják, akik a második oltásukat már több mint négy hónapja kapták meg.

Az időpontfoglalóban a határidőn túli, valamilyen oknál fogva elmaradt második oltásokra is lehet időpontot foglalni. Tehát így az is könnyen be tudja pótolni a második oltását, akinek már korábban fel kellett volna vennie, de elmulasztotta. Számukra az időpontfoglaló ugyanazt a vakcinát ajánlja fel, amellyel az első oltás is történt.

Az időpontfoglaló kezelése

Az időpontfoglalóba a tajszám és a születési dátum megadásával tudnak belépni a regisztráltak. Majd kiválaszthatják, hogy melyik napon, hány órakor, melyik településen és melyik kórházi oltóponton szeretnék megkapni az oltást.

Mindenki csak egy foglalást tud végezni, és a véglegesített foglalás már nem módosítható. A foglalásnál érdemes arra is gondolni, hogy a második oltást is ugyanazon a kórházi oltóponton fogja megkapni mindenki, ahol az elsőt.

A regisztrált felhasználók az időpontfoglalásról visszaigazoló e-mailt, sőt az oltás előtti nap emlékeztető e-mailt is kapnak. A foglalás visszaigazolása ki is nyomtatható.

Hozzájáruló nyilatkozatok

Kérik, hogy a lefoglalt időpontban mindenki pontosan jelenjen meg. Az oltáshoz szükség van a személyi igazolványra, a tajkártyára, a kitöltött és kinyomtatott hozzájáruló nyilatkozatra, és lehetőleg a kinyomtatott foglalási visszaigazolásra.

A 18 év alattiaknak szülői hozzájárulási nyilatkozatot is kell vinniük.

A nyilatkozatok itt érhetők el:

Hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz – kérik, hogy kitöltve vigyék magukkal az oltakozók

Hozzájáruló nyilatkozat harmadik oltáshoz

Hozzájáruló nyilatkozat negyedik oltáshoz

Szülői hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz 12 és 18 év közötti személyek részére

Szülői hozzájáruló nyilatkozat harmadik oltáshoz 12–18 éves személyek részére

Szülői hozzájáruló nyilatkozat védőoltáshoz 5 és 11 év közötti személyek részére