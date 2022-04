Budapest ellenzéki bástya, de figyelmeztető lövést kapott

2018-ban a 18-ból hat budapesti egyéni mandátumot nyertek a Fidesz–KDNP politikusai, ezek a következők voltak: Budapest 2. (Simicskó István), Budapest 3. (Gulyás Gergely), Budapest 4. (Varga Mihály), Budapest 6. (Kocsis Máté), Budapest 13. (Szatmáry Kristóf), Budapest 14. (Dunai Mónika). Közülük idén Simicskó István, Szatmáry Kristóf és Dunai Mónika indult újra.

Simicskó István 2018-ban Gy. Németh Erzsébetet győzte le, a momentumos Orosz Anna viszont érdemben tudta növelni az ellenzéki szavazótömböt. Gy. Németh Erzsébet 22 494, Orosz Anna 27 881 voksot gyűjtött. Ehhez párosult, hogy Simicskó István még a 2018-as eredményét sem tudta megismételni, az akkori 23 403 helyett idén 21 864 támogatót állított maga mögé.

Szatmáry Kristóf sem tudott ismételni, bár jóval közelebb volt az újabb sikerhez, mint Simicskó István. Budapest 13. választókerületében a négy évvel ezelőtti párharc ismétlődött meg, Szatmáry Kristóf akkor 23 328 szavazatot szerezve előzte meg az Együtt színeiben induló, 22 245-ig jutó Vajda Zoltánt.

2022-ben mindketten több szavazatot kaptak, a kormánypárti politikus 1284-gyel, az ellenzéki jelölt 2835-tel. A választás utáni napokban még Szatmáry Kristóf állt az élen, de a külképviseleteken szavazók, valamint az átjelentkezettek voksait összesítve megfordult az állás, és a hatpárti ellenzéki támogatást élvező Vajda Zoltáné lett a mandátum.

2022-ben Dunai Mónika szállította a kormánypártok egyetlen fővárosi egyéni mandátumát, ráadásul szavazatainak számát is növelni tudta 23 784-ről 25 114-re. 2018-ban a szocialista Lukoczki Károly zárt a második helyen, a 2022-es összellenzéki jelölt az akkori harmadik, jobbikos Szilágyi György lett. Szilágyi György 3221 vokssal kapott többet, mint a négy évvel ezelőtti legerősebb ellenzéki, de a győzelemhez hiányzott az akkori kormányellenes szavazatok hatékonyabb becsatornázása. A 106 választókerület egyik legszorosabb végeredménye született itt, Dunai Mónika előnye végül 381 szavazat lett.

Csak egy mandátum a Fideszé, de több helyen javítottak

Annak ellenére, hogy az ellenzék egy híján megnyerte az összes budapesti egyéni választókerületet, ha a szavazatszámot nézzük, 18 választókerületből 11-ben tudott javítani a Fidesz–KDNP egyéni jelöltje 2018-hoz képest. A 18 között akad néhány olyan választókerület, ahol minimális a gyengülés vagy az erősödés, szinte azonos a 2018-as és a 2022-es kormánypárti induló teljesítménye Budapest 9-es, Budapest 6-os és Budapest 8-as számú egyéni választókerületében.

Az adatok azt mutatják, hogy a főváros bizonyos részein a valóságban is működött az összefogás felhajtóereje, más helyeken viszont ennek nyoma sem volt. Három-három konkrét példát hozunk az ellentétes irányú választói viselkedésre.

Budapest 15-ös választókerületében Kunhalmi Ágnes szoros versenyben, ezer szavazat alatti különbséggel nyert Lévai István Zoltán ellen. A szocialista politikus 25 946 voksot gyűjtött, de 2018-ban még úgy jött neki össze 27 813, hogy a jobbikos Makai Tibor elvitt közel hétezer ellenzékit. Ezzel párhuzamosan erősödött a kormánypárti jelölt, 2018-ban Kucsák László 23 848 szavazattal zárt, Lévai István Zoltán 25 166-ra volt képes.

Egy másik rutinos szocialista, Hiller István sem tudta becsatornázni maga mögé az ellenzéki tömböt. Budapest 16-os választókerületében 22 856 szavazatot kapott, amivel ugyan megnyerte a mandátumot, és minimálisan javított is 2018-hoz képest, amikor 22 572 támogatója volt, viszont akkor a Jobbiknak, az LMP-nek és a Momentumnak is volt önálló jelöltje, akik összeadva közel tízezer szavazatot szereztek. Közben a kormánypárti Földesi Gyula több mint ezer szavazattal múlta felül saját, négy évvel ezelőtti teljesítményét.

Budapest 10-es számú választókerületében ezúttal is Szabó Tímeáé lett a mandátum, de saját korábbi eredményét még úgy is alulmúlta majdnem ezer szavazattal, hogy 2018-ban összeadva több mint nyolcezren sorakoztak fel a jobbikos és momentumos jelöltek mögött. A Fidesz–KDNP itt is cserélt, 2022-ben Bús Balázst indították, aki több mint 1500 szavazattal hozott többet Menczer Erzsébetnél.

Ahol működött az összefogás

Budapest 2-es választókerületében 2018-ban Simicskó István nyert (23 403 szavazat), mögötte a DK-s Gy. Németh Erzsébet futott be 22 494 vokssal. 2022-ben a hatpárti momentumos Orosz Anna jelentősen javított ezen a számon, 27 881-en húzták a neve mellé az ikszet, míg Simicskó István 21 864-ig jutott.

Budapest 3-as választókerülete 2018-ban a későbbi kancelláriaminiszter, Gulyás Gergelyé lett (23 173 szavazat), a DK-s Bauer Tamásra 21 176-an szavaztak. A momentumos összellenzéki Hajnal Miklós támogatottsága 25 ezer fölé kúszott, a kormánypárti Fürjes Balázsé 22 ezer alatt maradt.

Budapest 4-es választókerületében 2018-ban Varga Mihály pénzügyminiszter hozta a Fidesznek a mandátumot (24 208 szavazat), első számú ellenfele a DK-s Niedermüller Péter volt, de 21 496 voks nem volt elég a sikerhez. 29 993 szavazat viszont már bőven elég volt hozzá, ez a párbeszédes Tordai Bence 2022-es eredménye. A kormánypárti Gór Csaba mellett 23 468-an döntöttek.

Mit mutatnak az összesített adatok?

Ha összeadjuk a fővárosi adatokat, azt látjuk, hogy bár több budapesti mandátumot nyert az ellenzék, mint 2018-ban, kevesebb szavazatot gyűjtöttek, miközben némi erősödés érzékelhető a kormánypártok oldalán.

Budapest Egyéni választókerületek 2018 Egyéni választókerületek 2022 Országos lista 2018 Országos lista 2022 Fidesz–KDNP-szavazatszám 381 308 387 938 377 864 388 310 Az ellenzéki összefogás szavazatszáma 582 176 465 212 573 275 454 840 Fidesz–KDNP százalékos arány 38,57 40,86 38,24 40,94 Ellenzéki összefogás százalékos arány 58,9 49 58,01 47,95

Számos oldalról körbejártuk már az április 3-i választás eredményeit, itt a 2018-hoz képest eltűnt ellenzéki szavazókról írtunk, itt a parlament új arcairól, itt és itt pedig az országgyűléstől búcsúzó kormánypárti és ellenzéki képviselőkről.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)