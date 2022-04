200 millió forintnyi készpénzt, 60 millió forintnyi értékpapírt és egy 40 millió forint értékű luxusautót is lefoglaltak, továbbá ingatlanokat is zár alá helyeztek a Pénzügyminisztérium korrupciós botrányával összefüggésben, amelyben jelenleg is zajlik a vizsgálat. Hét gyanúsítottat már őrizetbe vettek, köztük egy minisztériumi főosztályvezető is található.