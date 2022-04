Donáth Anna: elképesztően frusztráló ebben a rendszerben ellenzéki politikát csinálni

Az ellenzéki politikát alakítóknak mélyen magukba kell nézniük: a Momentum már elkezdte ezt a munkát, ami nem egy pár napos folyamat lesz. Az ellenzéki vereség egyik legnagyobb tanulsága számára, hogy nem tettek le olyan alternatívát az asztalra, ami vonzó lett volna a választók számára. A másik, hogy hat párt összeadása önmagában nem több, hanem kevesebb szavazót hozott – mondta el a Magyar Hangnak adott interjújában Donáth Anna, a Momentum elnöke, aki szerint felelőtlenség egy-egy embert vagy mozzanatot megtenni az ellenzéki kudarc okaként. Inkább azon kellene elgondolkodniuk, hogy bizonyos eszközök a saját buborékukban ugyan működnek, azonban országos szinten nem.

Donáth Anna kritikaként azt is megfogalmazta az egyesült ellenzék munkájával kapcsolatban, hogy illett volna már a vereség első pillanatában tudni együtt kiállni, és bocsánatot kérni a választópolgároktól. Nem pedig pártonként külön-külön választ adni.

A Momentum elnöke ettől függetlenül úgy látja, a hat pártnak szerinte továbbra is együtt kell maradnia, mert több önkormányzatban is közösen dolgoznak: felelősséggel tartoznak az ellenzéki településeken élőkért. Ráadásul amíg változatlan a jelenleg is élő választási törvény, addig nem tudnak mást tenni, mint közösen repülni.

A Fidesznek 20-22 éves munkája van abban, hogy a polgári körökön és az önkormányzatokon keresztül mindenhol jelen legyen országszerte. Ezt a hosszadalmas munkát pedig nekik sem szabad megspórolniuk. Éppen ezért ha valahol igazán van értelme az ellenzéki együttműködésnek Donáth Anna szerint, akkor az a vidéki jelenlét megszervezése.

Ettől függetlenül a Momentum elnöke négy év múlva sem lát különösebb esélyt a kormányváltásra, mert mint mondja, ennyi időn belül egyik ellenzéki párt sem alkalmas arra, hogy önállóan ennyire erős legyen.

Donáth Annának meggyőződése, hogy az ellenzéki politizálás nem merülhet ki pusztán az olyan látványos akciókban, mint a parlamenti krumplilengetés vagy a dudálós tüntetés. Ugyanakkor a Momentum európai parlamenti képviselője hisz abban is, hogy továbbra is szükség van a feszültség kieresztésére,

mert elképesztően frusztráló ebben a rendszerben ellenzéki politikát csinálni. Vagyis kellenek ezek az akciók is, de nem merülhet ki ennyiben a politizálásunk

– véli Donáth Anna, akinek pártja most először lesz parlamenti szereplő, ami valamelyest kibővíti a mozgásterüket. Ám az általa parlamenti cirkusznak nevezett műfajban a jövőben nem kívánnak részt venni.

Donáth Anna számára az, hogy a Momentum nem vesz részt jövő hét hétfőn a parlament alakuló ülésén, egy hitelességi, morális kérdés.

Éppen az ilyen gesztusok lehetnek azok az identitásépítő elemek, amelyek a mi közösségünknek fontosak. Az alakuló ülés kimondja a választások tisztaságát, de szerintünk a mostani választási rendszer nem tisztességes

– hangsúlyozta Donáth Anna, aki egyelőre nem döntötte el, hogy ismét elindul-e a pártelnökségért a Momentum júniusra tervezett tisztújító kongresszusán.

(Borítókép: Donáth Anna. Fotó: Papajcsik Péter / Index)