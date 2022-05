Ujhelyi István már várja azokat, akik segítenének az MSZP megújításában

Ujhelyi István emlékeztetett, hogy nemrég mutatta be az MSZP „teljes újjászületését szorgalmazó, radikális és mély átalakulást” végrehajtani akaró elképzelését, amely részeként a párt az Esély – Magyar Szociáldemokraták Pártközössége nevet venné fel.

Az ellenzéki politikus közleményében arról is beszámolt, hogy egyetértő volt a hozzá beérkező vélemények „elsöprő többsége”.

Tudjuk, hogy igazunk van, és most azon akarunk hosszan és tudatosan dolgozni, hogy legyen elég erőnk is érvényt szerezni neki. Ehhez nemcsak egy aktív és konkrét célok mentén politizáló pártra, de a pártot körülvevő civil hálózatra, közösségre is szükség van