Bősz Anett gyermeket vár

„Amikor egy élet érkezik, az őt szerető, védelmező élet is újjászületik. Ez történik most velem” – jelentette be a közösségi oldalán Bősz Anett, a Liberális Párt elnöke, aki hamarosan a Demokratikus Koalíció főpolgármester-helyettese lesz.

A szívem alatt hordom a kisfiam, miközben nemcsak édesanyává, de főpolgármester-helyettessé is válok. Két nagyon fontos pillanat az életemben, mindkettő bizonyosan át fogja alakítani a kapcsolatomat a világhoz, a budapestiekhez, az agglomerációhoz, a politikához. Már az első időszakban is éreztem, mennyi erőt ad a várandósság, mennyi erőt ad ahhoz, hogy egy jobb, igazságosabb, élhetőbb Magyarországért küzdjek, mert hogy itt fog élni a kisfiunk is

– írta ki az ellenzéki politikus Facebook-oldalán.

Bősz Anett két új szerepre készül most egyszerre.

Éppen veszem át a korábbi a főpolgármester-helyettes portfolióját és ügyeit egy ostromlott fővárosban, miközben szívem minden szeretetével készülök a kisbabánk érkezésére. Máshol, a szabad világban nem is merül fel a kérdés, hogy ezt a kettőt össze lehet-e egyeztetni, itthon biztosan fel fog. Annak ellenére hogy magyar nők ezrei teljesítenek fantasztikusan a rengeteg szerepben, amit vállalnak.

Az ellenzéki politikus szerint mindenkinek nagyon jót tenne, ha a nőkkel tisztességesebben bánna a magyar társadalom, „ha elismernék mindazt a hatalmas munkát, amit otthon és a szakmai életükben, a tudomány terén végeznek”. Bősz Anett hozzátette: a boldogabb nők boldogabb társadalmat építenek.

„Kedves budapestiek, kedves agglomerációban élő polgárok, kedves világ, hazánk fővárosának vezetése sokszor mutatott példát már, most is így tesz, és végtelenül boldog vagyok, hogy ebben szerepet vállalhatok. Nagyon szerencsésnek érzem magam, hiszen a gyermekünk a legjobb pillanatban érkezik, és nagyon jól van. Ahogy én is, ahogy mi is. Boldogok vagyunk! Mindenekelőtt pedig hálásak az egészségünkért és a felénk irányuló szeretetért!” – közölte Bősz Anett.

A leendő főpolgármester-helyettes oldalán többek között Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselője is gratulált.

Szívből gratulálok, Anett! Sok-sok örömöt kívánok, és nagyon boldog babavárást!

Alig egy hete jelentette be a Demokratikus Koalíció, hogy Bősz Anett lesz a DK főpolgármester-helyettese, miután Gy. Németh Erzsébet április 3-án országgyűlési mandátumot szerzett a választáson, és parlamenti képviselő lesz.

Karácsony Gergely főpolgármester a hírre reagálva Facebook-oldalán azt írta: az előzetes egyeztetéseken azt az igényt képviselte, hogy a városvezetés olyan közéleti tapasztalattal rendelkező női politikussal egészüljön ki, aki elkötelezett Budapest sokszínűségében rejlő értékei mellett.

Anett ilyen politikus, aki eddigi munkája alapján képes és alkalmas arra is, hogy a főváros és az agglomerációs települések együttműködését erősítsük, az elindított Magyarország Szíve programnak új lendületet adjunk közösen. Üdv a fedélzeten, Anett!

– fogalmazott a főpolgármester.

Bősz Anett 2020-ban kötött házasságot Csőzik Lászlóval, Érd polgármesterével.

A napokban egy másik politikusnőről, a Momentum elnökéről, Donáth Annáról írta a Blikk, hogy anyai örömök elé néz.

(Borítókép: Bősz Anett. Fotó: Illyés Tibor / MTI)