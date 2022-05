Megszűnt az eljárás a rendőri kíséret nélkül Csenyétére be nem hajtó mentősök ellen

Az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény 2020. január 25-én Csenyétén, amikor két mentős rendőri kíséret nélkül nem volt hajlandó behajtani a faluba, ahová egy 49 éves, haldokló férfihoz, Kótai Győzőhöz hívták a mentőket. Az ügyészség a Telex kérdéseire elmondta: foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indult eljárás a két mentős ellen az Encsi Rendőrkapitányságon, de az Encsi Járási Ügyészség idén április 13-án bűncselekmény hiányában az eljárás megszüntetéséről döntött.

A nagy botrányt kavaró esetről korábban az Index is beszámolt. 2020 januárjában Kótai Győző a kádban ülve lett rosszul. A mentők telefonon keresztül segítették az újraélesztést, és biztosították a rokonokat arról, hogy Krasznokvajdáról és Encsről is elindítottak egy-egy mentőautót. A helyiek szerint viszont túl lassan érkezett a segítség, ezért egyre többen és egyre ingerültebben hívták újra a 112-t. A fenyegetések miatt a mentőket arra utasították, hogy csak rendőrökkel együtt menjenek be a településre. A 49 éves férfi időközben viszont meghalt.