Kezdődik az új ciklus első parlamenti ülésnapja

Fekete-Győr András szeretné, hogy ismét tisztelni lehessen a parlamentben folyó munkát, hogy valóban Országgyűlésként működjenek. A Momentum hisz a parlamenti demokráciában, de szerintük ez egy megtépázott tekintélyű parlament, ahol a mindennapi életünket alapjaiban meghatározó törvények születnek, itt vitathatnák meg a nemzet jelenét és jövőjét, ezzel szemben az egyik oldal mindent megszavaz, a másik oldal mindent leszavaz.

Ebben nincs mit tisztelni, ez így nem Országgyűlés.

Az egyik oldal szerint az elmúlt tizenkét évben minden kudarc, a másik oldal szerint minden siker volt, de a Momentum frakcióvezetője egyiket sem tartja igaznak. Fekete-Győr András elismerte, fontos befektetések, beruházások történtek, új munkahelyek születtek, nőtt a gazdaság, bár az uniós pénzek miatt, és a környező országokban még jobban nőtt. A Momentum kezdeményezni és támogatni fog minden olyan javaslatot, amely Magyarország jövőjét szolgálja. Azt is el fogják mondani, hogy milyen hibák, mulasztások történtek, ellenzik többek között a visszaélésszerű hatalomgyakorlást. A politikus arról is beszélt, történelmi tragédia, hogy a magyar nemzet és Magyarország határai nem esnek egybe.

Dömötör Csaba államtitkár azzal kezdte válaszát, hogy pár héttel ezelőtt még a momentumosok gondolkodtak azon, hogy bojkottálják az üléseket, és feltételeket fogalmaztak meg azért, hogy bejöjjenek dolgozni az Országgyűlésbe.

A kormánypárti politikus arra kérte Fekete-Győr Andrást: ha olyanokkal találkozik a baloldalon, aki provokálta az üléseket, a jövőben akadályozza meg. Arra is kérte, ha szomszédos országban magyar párt is indul a választáson, ne kampányoljanak ellene. Ha a magyaroknak van egy közös álmuk, például az olimpia, akkor ne abból reméljenek politikai hasznot, hogy összezúzzák. Ha háborús konfliktus robban ki a szomszédban, ne akarjanak fegyvereket és katonákat küldeni. Ha nem értenek egyet a kormánnyal, és tüntetnek, ne dobjanak füstgránátot a rendőrökre. A kormánypárti politikus arra is emlékeztetett, hogy Fekete-Győr András korábban azt ígérte, nem lépnek koalícióra az MSZP-vel, de mégis összefogtak, most pedig olyanok, mint egy DK-s ifjúsági tagozat.