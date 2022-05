Egekben a slágerszakok tandíjai, kétszázezer forint alatt szinte nincs képzés

Bár a szabadon választható érettségi tantárgyak írásbeli vizsgái még jelenleg is tartanak, és még a szóbeli is hátravan, a legtöbb diák már nagyjából sejti, milyen pontszámra számíthat. A népszerű szakok állami képzéseire nem könnyű bekerülni, és aki nem éri el a előírt pontszámot, csak önköltségesre mehet, ami bizony több százezer forintba kerül félévente.

A korábbi évekhez hasonlóan most is az egekben vannak az önköltséges képzések árai a hazai egyetemeken – írja az Eduline. Az oktatási szakportál gyűjtése szerint a legnépszerűbb szak továbbra is a gazdálkodás és a menedzsment, amelyre 2022-ben csaknem 10 302-en jelentkeztek. A slágerszak számos felsőoktatási intézményben elérhető, a teljesség igénye nélkül a tandíjak országszerte a következőképpen alakulnak:

Budapesti Corvinus Egyetem: magyarul 480 ezer forint/félév, angolul 800 ezer forint/félév.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME): 300 ezer forint/félév.

Óbudai Egyetem: 245 ezer forint/félév.

Debreceni Egyetem: 230 ezer forint/félév.

Szegedi Tudományegyetem: 200 ezer forint/félév.

Miskolci Egyetem: 210 ezer forint/félév.

A második legnépszerűbb szak a kereskedelem és a marketing, erre a szakra idén 6720-an jelentkeztek. A lista itt így néz ki:

Óbudai Egyetem: 245 ezer forint/félév.

Debreceni Egyetem: 230 ezer forint/félév.

Budapesti Gazdasági Egyetem: 330 ezer forint/félév (angol, német nyelven).

Szegedi Tudományegyetem: 200 ezer forint/félév.

Miskolci Egyetem: 210 ezer forint/félév.

Pszichológiát is sokan szeretnének tanulni, erre a képzésre 5747-en jelentkeztek, a tandíjak itt sem alacsonyak.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem: 300 ezer forint/félév.

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 300 ezer forint/félév.

Szegedi Tudományegyetem: 300 ezer forint/félév.

Pécsi Tudományegyetem: 300 ezer forint/félév.

A jogászképzésre 5078-an jelentkeztek, a diákok itt ekkora összegekre számíthatnak:

Debreceni Egyetem: 270 ezer forint/félév.

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 350 ezer forint/félév.

Károli Gáspár Református Egyetem: 280 ezer forint/félév.

Pécsi Tudományegyetem: 270 ezer forint/félév.

Széchenyi István Egyetem: 270 ezer forint/félév.

Más olyan népszerű szakok, mint a pénzügy és számvitel, a kommunikáció- és médiatudomány vagy a nemzetközi gazdálkodás tandíjait ide kattintva érheti el.