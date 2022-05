Lázár János már tudja, milyen feladatot fog kapni az új kormányban

Lázár János ugyan késett a meghirdetett eseményről, de mint mondta, ez csak négyévente fordul elő vele. A lakossági fórumon többek között arról kérdezték, hogy milyen pozíciót fog betölteni az Orbán-kormányban. Annyit árult el, hogy tudja már mi lesz a szerepe, de a miniszterelnök bejelentéséig nem mond többet – idézte a HVG.

A leendő miniszterek Karmelitában elfogyasztott munkaebédjén ő is részt vett, de mint mondta : „meghúzta magát, és halat evett zöldséggel”. Több részletet nem közölt az eseményről.

Arra is kitért, hogy miután 2018-ban kikerült a kormányból, sokan úgy vélték, a Mezőhegyesi Ménesbirtokon végzett munkája egyfajta száműzetés volt, de szívesen gondol az itt töltött időre, még Csányi Sándorral is összebarátkozott, akitől sokat tanult. A mellőzöttség időszakát annak tulajdonította, hogy „hajlamos a lázadásra”, emiatt nemcsak ellenfeleivel, néhány párttársával is volt konfliktusa. Azt nem ígérte, hogy ebben megváltozik, de kiemelte, hogy bármilyen munkát alázattal lát el.

Országépítésre vállalkozom

–fogalmazott.

A Magyar Nemzet szerint vélhetően Lázár Jánost építésügyért felelhet miniszterré fogják megtenni a megalakuló Orbán-kormányban, utóbbi kijelentése is ezt sejteti.

(Borítókép: Lázár János / Facebook)