Kövér László: Az Európai Unió lehetetlen küldetés

Az Európai Unióból olyan Európai Egyesült Államokat akarnak létrehozni, amelynek a központja valójában nem is Brüsszelben, hanem „az óceán túlpartján” lenne – ezt mondta Kövér László a Bayer Show vasárnap esti adásában. A műsorban a házelnök arról is beszélt, hogy az ellenzéknek „már járt az arcra esés”, ezért a szokásosnál is jobban örült a választás eredményének.