Papíron legelő, a valóságban már kicsit más Novák Katalin kabinetfőnökének birtoka

Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) parlamenti és stratégiai államtitkára legutóbb azzal került be a hírekbe, hogy felmentették minisztériumi pozíciójában, majd ő lett a szombaton ünnepélyesen is beiktatott Novák Katalin köztársasági elnök kabinetfőnöke.

Schanda Tamás 2018-tól az Innovációs és Technológiai Minisztérium európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkáraként irányította a hazai fejlesztéspolitikát, 2019-től pedig a tárca parlamenti és stratégiai államtitkára, miniszterhelyettes volt.

Schanda Tamás távozó államtitkárként leadott vagyonnyilatkozatában vette észre az Alfahír, hogy a frissen kinevezett államfői kabinetfőnök a Veszprém megyében található Vászolyon vett három agrárbirtokot: kettőt 2019 nyarán, egyet pedig 2021 márciusában, amelyek a dokumentum szerint:

egy 3066 négyzetméteres zártkerti ingatlan, amelyen egy 62 négyzetméteres gazdasági épület található;

egy 4197 négyzetméteres zártkerti legelő;

egy 4967 négyzetméteres zártkerti legelő úttal.

Az Alfahír munkatársai el is látogattak az említett helyszínre, ahol legelők helyett egy komplett családi nyaralóhelyet találtak, amelyen egy présházból átalakított kert és nyaraló áll például nyugágyakkal, légkondicionálóval és műholdas vevőegységgel. A kertben pedig egy komplett játszóteret láttak.

Schanda Tamás vagyonnyilatkozata szerint a vászolyi birtokon túl három kisebb-közepes méretű budai lakással is rendelkezik. Valamint tulajdonát képezi 500 ezer forint összegben egy gépkocsinyeremény betétkönyv, 916 ezer forintnyi értékpapír és 5 millió forint névértékű állampapír is. Ugyanakkor a volt államtitkár tavaly márciustól a 36,5 millió forintos lakáshitelén túl 6,88 millió forintnyi babaváró támogatásban is részesült.