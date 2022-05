Navracsics Tibor elárulta, mikor sikerülhet megállapodni az uniós forrásokról

Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterként fog dolgozni a következő négy évben. Az Országgyűlés Gazdasági bizottságának ülésén tartott meghallgatásán beszámolt a terveikről, az ülés után pedig válaszolt lapunk kérdéseire is.

Navracsics Tibor bizottsági meghallgatása elején kifejtette, hogy két nagy alterületre oszlik a minisztérium, az egyik az uniós források felhasználása, ebben közreműködő, közvetítő feladatot fog ellátni, melynek során a tárcákkal együttműködve a szakpolitikai prioritásokhoz próbálják biztosítani az anyagi hátteret.

A másik alegység a területfejlesztés, ez Navracsics Tibor szerint sok szempontból szakpolitika alakítási tevékenységet is jelent. A cél, hogy a fejlesztéspolitika területi dimenziót is kapjon, egymástól időnként eltérő regionális célok elérése, támogatása a feladat.

Navracsics Tibor azt is elárulta, hogy szervezetük a Miniszterelnökséghez tartozik, munkáját három államtitkár segíti.

Ágostházy Szabolcs az uniós fejlesztéspolitikáért,

Mayer Gábor a területfejlesztésért lesz felelős,

Latorcai Csaba a parlamenti államtitkári pozíciót fogja betölteni.

A leendő miniszter arról is beszélt, hogy Magyarország felzárkózása sikeres, de vannak régiók, amelyek uniós szinten rosszul állnak. Ez önmagában is kihívás, ezért meg akarják találni azokat az eszközöket, amelyekkel fel tudják zárkóztatni ezeket a régiókat. Más régióink fejlettebbek, ezeknek – a külföldi területekhez hasonlóan – elszívó hatásuk is van.

Navracsics Tibor az ellenzéki képviselők kérdéseire válaszolva többek között kiemelte, hogy a gazdasági szereplőkkel való együttműködésre kell törekedni, hangsúlyos lesz a nem pártpolitikai szempontokat követő folyamatos konzultáció.

Képviselői kérdésre derült ki az is, hogy a leendő miniszter nem fogja javasolni az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, és megjegyezte, az egyetlen tagországnak sem kötelező.

A bizottsági ülés után Navracsics Tibor az Index kérdésére elmondta, hogy az uniós források gyakorlatilag nincsenek visszatartva, két megállapodásnak kell megszületnie, az egyik az operatív programokat lehetővé tévő partnerségi megállapodás, a másik a helyreállítási alap.

A politikus úgy látja, hogy az operatív programok esetében időarányosan jól állnak, de az újjáépítési alapot érintően vannak technikai jellegű kérdések, és közben elindult a jogállamisági eljárás is.

Navracsics Tibor abban bízik, hogy az év második felében mindkét megállapodást sikerül tető alá hozni.

Tordai Bence, a Párbeszéd frakcióvezetője tartózkodott a miniszter személyéről szóló bizottsági szavazáson. Az Index kérdésére ezt azzal indokolta, hogy Navracsics Tibor szakmailag talán a legfelkészültebb miniszter ebben a kormányban, és olyan területet fog irányítani, amely reményeik szerint kevésbé lesz átpolitizált, mint eddig volt.

Az ellenzéki képviselő hozzátette: Magyarországnak érdeke, hogy Navracsics Tibor minél nagyobb sikerrel járjon, és hozza haza az uniós forrásokat, „az persze nem érdeke, hogy ezeket a fideszes oligarchák egymás között osszák fel és lopják szét”.

Tordai Bence tartózkodását úgy foglalta össze, hogy egy finom nemmel jelezte egyrészt az Orbán-kormánnyal meglévő ellenérzéseiket, másrészt ezzel próbálta kifejezni az ehhez képest Navracsics Tiborba vetett bizalmukat.

(Borítókép: Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszterjelölt meghallgatása az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 18-án. Fotó: Kovács Attila / MTI)