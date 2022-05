2010 óta negyedik alkalommal mutatja be Orbán Viktor az új és egyben ötödik kormánya minisztereit. A miniszterelnök elmondta: bár nem először tesz eleget az államfő felkérésének, mégis páratlan helyzet van most a rendszerváltás óta. Köszönetet mondott a választópolgároknak, hogy a népakaratot soha nem látott egyértelműséggel nyilvánították ki április 3-án. Hangsúlyozta, hogy nem állt még olyan nagy és egységes választói akarat kormány mögött, mint most. Azt várja a minisztereitől, hogy a megszerzett bizalmat megőrizzék.

Azt is elmondta: embert próbáló időszak lesz, mert háború zajlik a szomszédban. Orbán Viktor még soha nem látott akkora bizonytalanságot, mint napjainkban, minden korábbinál nagyobb felelősség hárul a kormányra. Megismételte: a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korában vagyunk. Mindezek következményeként menekültáradat, energia-áremelkedés és infláció tör hazánkra. A 21. század legnagyobb geopolitikai átrendeződése és globális élelmiszerválság fenyeget.