Az a párt jogosult az ellenzéki jelölt megnevezésére, akinek a képviselője korábban birtokolta a mandátumot. Ez az az íratlan szabály, amely alapján a Fővárosi Közgyűlésben a DK-s Gy. Németh Erzsébet helyére Gyurcsány Ferenc pártja Bősz Anettet javasolta új főpolgármester-helyettesnek, és

ez az a szabály, amelyet értesüléseink szerint nem kíván betartani az időközi választások jelöltállítása esetében a DK.

A fővárosban összesen tíz kerületben tartanak a közeljövőben valamilyen okból időközi önkormányzati választást (többnyire azért, mert az eddigi képviselő országgyűlési mandátumot szerzett).

A Momentum erre a választási konstrukcióra alapelvként tekint, azonban úgy tudjuk, Budapesten a DK négy kerületben sem akarja ezt figyelembe venni. Ezek pedig elég érzékeny helyszínek a Momentum számára:

Az I. kerületben Gelencsér Ferenc nemcsak a képviselői mandátumáról, de alpolgármesteri tisztségéről is lemondott (éppen úgy, mint Gy. Németh Erzsébet a fővárosban).

A XXII. kerületben a képviselői helyet Tóth Endre, a párt elnökségi tagja hagyta hátra.

A XI. kerületben pedig két, eddigi momentumos helyre is időközi választáson kell új képviselőt találni Orosz Anna elnökségi tag és Bedő Dávid parlamenti mandátumszerzése miatt.

Ezt a négy fővárosi körzetet azonban a DK is szívesen megszerezné, akár az említett szabály figyelmen kívül hagyásával is, itt van tehát a Karácsony Gergely által is áthidalhatatlannak minősített ellentét. A tárgyalások jelenleg is folynak, a Momentum azonban ahhoz, hogy időt nyerjen, meglehetősen drasztikus eszközhöz nyúlt, és kijátszotta a Bősz Anett-vétókártyát. A Fővárosi Közgyűlés szerdán szavazott volna a DK jelöltjéről, de a kialakult feszültség miatt az egész testületi ülés elmaradt.

Nem tudjuk, hogy csak elírás vagy sajátos momentumos fricska, mindenesetre a párt hivatalos oldalán Tompos Márton neve alatt főpolgármester-helyettesi tisztség van feltüntetve.

(Borítókép: Donáth Anna és Gyurcsány Ferenc. Fotó: Papajcsik Péter / Bodnár Patrícia / Index)