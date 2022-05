Kaposvárt tönkreverte a vihar, tart a kárfelmérés

Nagyon sokan jelentkeztek már a kaposvári Városházán segítséget kérve a szerda esti viharkárok miatt. Mint megírtuk, több mint száz kilométer/órás széllökésekkel és 15-20 percig tartó esővel hatalmas jégverés érte el Kaposvárt. A kisebb jégdarabok is dió nagyságúak voltak, a legnagyobb pedig akkora, mint egy kisgyermek ökle. Szita Károly polgármester még szerdán példátlan természeti csapásnak nevezte a vihart, Kaposvár első emberét most a kárfelmérésről kérdeztük.

Minden kérelmet soron kívül megvizsgálunk, pénzügyi akadálya nem lehet, hogy átmeneti segítséget adjunk. Ha valaki azt kéri, hogy addig, amíg a biztosítótól nem jön meg a pénze, adjunk neki kölcsönt, akkor adunk. Annak, akinek nincs biztosítása, de a lakhatási körülményei veszélyben vannak, anyagi támogatást tudunk biztosítani

– mondta az Indexnek Szita Károly. A kárfelmérés folyamatosan zajlik, segítség azonban már most is érkezett a városnak. „Szerda este felhívott Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke, aki elmondta, hogy országos gyűjtést szerveznek a károsultaknak. Jólesett az is, hogy másnap reggel Dukai Miklós önkormányzatokért felelős államtitkár le is utazott Kaposvárra, hogy személyesen győződjön meg arról, milyen károkat okozott a vihar. Felajánlotta a kormány segítségét, én pedig elmondtam, hogy csak arra fogunk támogatást kérni, amit önerőből nem tudunk megoldani.”

A Szita Károly polgármester több száz millió forintra becsüli a vihar okozta károkat.

„A vihar nagy széllel párosult, nyugatról jött, és vízszintesen vert. Ennek az lett a következménye, hogy nyugat felől gyakorlatilag majdnem minden ablak betört a városban” – mondta az Indexnek Kaposvár polgármestere. A jégverés nagyon nagy ijedtséget és kárt okozott.

A város közterületein szinte nem lehetett mást látni, csak letört ágakat és faleveleket. A víz pillanatok alatt a csapadékvíz-elvezetőket is megtöltötte.

Elsősorban tetőkárról és betört ablakokról érkeztek bejelentések, és volt, ahol a terasztető lyukadt ki.

„Éppen otthon voltam az unokáimmal, őket be is vittem egy külön szobába, mert úgy éreztem, bármelyik pillanatban betörhetnek az ablakok. Megijedt mindenki, főleg a két gyerek” – mondta a kaposvári polgármester.

A katasztrófavédelem azonnal megkezdte a veszélyelhárítást és az utakról a fák eltávolítását. Hajnalig dolgoztak, majd reggel folytatták a munkát. Reggel pedig elkezdődtek a kárbejelentések.

Újból végigjártam a várost, és láttam, hogy a lakóházakon kívül az intézményeink is megrongálódtak. Egy iskolában például a tornateremben húszcentis víz állt. Ennek a tornateremnek 72 tetőtéri bevilágító ablaka van, minden ablakot betört a jég, és ömlött be a víz. Reggel, becsengetéskor jöttek a pedagógusok, jött mindenki, és kitakarítottak mindent, amit lehetett

– mondta a városvezető.

Csütörtök reggel mindegyik biztosítótársaságnál tömött sorok álltak az utcán. A vihar nyomán jelentős volt a gépkocsikár is, amelyik autót a szabadban ért el a vihar, az szinte biztosan megrongálódott. Legtöbben azonban lakhatásukhoz kérnek segítséget.

„A szabadon lévő önkormányzati bérlakásokat felajánljuk azoknak, akiknek átmenetileg lakhatatlanná vált a házuk. Nekiálltunk dolgozni, még szerintem két nap kell, és nem azt mondom, hogy el tudjuk tüntetni a vihar nyomait, de már jóval kevésbé lesz látható a városban a pusztítás.”

A polgármester elmondta: a jégelhárító rendszer sokat tompított a jégverés erején. „Azt mondják a szakemberek, ha nem lett volna jégelhárítás, még nagyobb lett volna a baj” – mondta Szita Károly, hozzátéve, ezután még többet kell tenniük a város védelmében.

(Borítókép: A somogyi tűzoltók a katasztrófakárok elhárításán dolgoznak. Fotó: BM Országos Katasztrófavédelem)