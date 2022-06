Novák Katalin: A békét akarjuk megnyerni, nem a háborút

„Közös a felelősségünk Európáért Berlinben, Párizsban Varsóban és Budapesten is. Ezt a felelősséget azonban csak akkor tudjuk komolyan venni, ha képesek vagyunk egymás fejével gondolkodni” – mondta pénteken Berlinben Novák Katalin, miután átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést Wolfgang Schäublénak, a Bundestag volt elnökének, egykori német belügy- és pénzügyminiszternek.

A köztársasági elnök az eseményen hangsúlyozta, hogy Wolfgang Schäuble egy olyan ember, akinek sosem volt csukva az ajtaja a magyarok előtt.

– méltatta a kitüntetettet a köztársasági elnök, majd arról beszélt: Wolfgang Schäuble megtanította Európának, hogy szigorú költségvetési fegyelem mellett sem kell lemondania egy országnak a legfontosabb célok megvalósításáról.

Jelentem, mi nemcsak megértettük és megtanultuk a leckét, de be is bizonyítottuk, hogy a Schäuble-tézis a gyakorlatban is működik