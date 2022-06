Tényfeltáró vizsgálat indul az aszódi kettős gyilkosság ügyében

Amint arról már az Index is beszámolt, május 26-án este két holttestet talált a rendőrség egy aszódi társasház egyik lakásában. A gyanú szerint egy 46 éves férfi, miután végzett két lányával, a saját életét is megpróbálta kioltani, de nem járt sikerrel, így jelenleg is a rendőrség őrizetében van.

Az apa – minden valószínűség szerint május 20-áról 21-ére virradóra – álmában végzett a 14 és a 16 éves lányával, majd a Heves megyében található Adács közelében kísérelt meg öngyilkosságot: egy vonat elé lépett be. A helyszínről életveszélyes állapotban szállította kórházba egy mentőhelikopter az ekkor még ismeretlen személyazonosságú férfit.

A gyilkosság helyszínére a társasház lakóinak bejelentése alapján jöttek ki a rendőrök május 26-án, este kilenc óra körül. Az egyik szomszéd furcsa szagokra lett figyelmes. Azonnal értesítette a közös képviselőt, néhány perccel később pedig már a rendőrök és a tűzoltók is a helyszínen voltak. A szomszédok elmondása szerint az esetnek voltak előjelei: a férfit depressziós, magának való embernek ismerték meg, amióta felesége elhagyta, nagyon magába fordult.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya több emberen elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt teljes körű tényfeltáró vizsgálatot rendelt el május 27-én – írja a police.hu közleménye.