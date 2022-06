Újabb funkciókkal bővül a BKK utazástervező alkalmazása

A kerékpárosok közlekedésével kapcsolatos új funkciókkal lett felruházva a BudapestGO közlekedési alkalmazás, ahol a menetidő mellett az útvonaltípusok is megtekinthetők lesznek.

Több új funkció is bekerül a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) BudapestGO közlekedési applikációjába, amely a kerékpárral közlekedőknek is pontosabb tervezést biztosít, de a Telebusz és a Telefogas szolgáltatás is elérhetővé válik benne.

A BKK szerkesztőségünknek eljuttatott tájékoztatása szerint a február 14-én elinduló applikáció kerékpáros felhasználói a jövőben még pontosabban ki tudják számolni a szükséges menetidőt, mert a szolgáltatás az emelkedőket és a különböző útvonaltípusokat is figyelembe veszi.

A kerékpárosok számára az is könnyebbséget jelenhet majd a közlemény szerint, hogy beállítható az emelkedők kerülése, de a kimondottan kerékpárbarát útvonalak is kiválaszthatóak lesznek.

Az új funkciók azt is láthatóvá teszik, hogy a tervezett útvonalon mekkora lejtő vagy emelkedő várható, valamint hogy a kerékpársáv autómentes-e, illetve hogy az úttest mentén kell-e haladni, vagy inkább közepes forgalmú utcán kell tekerni.

A BKK közleményében hangsúlyozza, hogy az ügyfelek ezzel pontos útitervet kapnak az alkalmazástól arra, mennyi idő alatt és milyen kerékpáros útviszonyok között képes valaki eljutni a célállomásra.