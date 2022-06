Szijjártó Péter: Magyarország földgázellátása továbbra is biztos lábakon áll

A miniszter azután tette a nyilatkozatot, hogy kiderült, az orosz Gazprom jelentős mértékben korlátozza vagy éppenséggel teljesen leállította a földgázexportot több európai ország irányába.

Nagyon komoly feszültségek vannak a nemzetközi politikai életben, ezeknek egy részét az energiaellátással kapcsolatos kérdések generálják. Most már sokszor ott tartunk, hogy nem is a beszerzett energia ára a kérdés, hanem az, hogy van-e egyáltalán elég energiaforrás

– kezdte Szijjártó Péter a Facebook-oldalára feltett videóban.

A politikus ezután elmondta, az orosz földgázszállítások az elmúlt napokban több ország irányába is csökkentek, de utána megnyugtatott mindenkit, hogy Magyarországot ezek a mennyiségcsökkentések nem érintik. Szijjártó Péter közlése szerint hazánkba mindenfajta fennakadás nélkül, menetrend szerint érkezik az Oroszországból importált földgáz.

A magyar ellátás döntő többsége Ausztrián és Szerbián keresztül érkezik meg Magyarországra, Ausztria felől naponta 12-14 millió köbméter, Szerbia felől pedig 10 és 16 millió köbméter között érkezik a földgáz. Emellett Szlovákia és Horvátország felől is folyamatos a beszállítás. Jól tettük, hogy szerződést kötöttünk a Gazprommal, ha nem így járunk el, most nagy bajban lennénk. Magyarország földgázellátása továbbra is biztos lábakon áll