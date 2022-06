Budapesten akadt el a törölt járat, amely hazahozta volna Londonból a magyarokat

Napközben újabb leveleket kaptunk olvasóinktól azzal kapcsolatban, hogy a Wizz Air szombat este törölte egy Budapestre tartó járatát Londonban, és emiatt kétszáz utas került bajba. Több olvasónk is beszámolt hasonló esetekről, miközben egyikük jelezte, hogy nem sokkal a Luton reptéren törént járattörlés előtt a Wizz Air Budapestről felszálló gépe sem jutott el Londonba.

Szerkesztőségünk először hajnalban kapott leveleket arról, hogy szombat este törölték a Londonból Budapestre érkező járatot. Azóta a légitársaság egy e-mailben kért elnézést a történtekért, és azt is jelezték, hogy megtérítik a keletkezett károkat.

Az Index egyik olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy FlightRadar 24 adatai szerint a szintén szombat este, Budapestről Londonba tartó Wizz Air-repülőgéppel is volt valami probléma.

A járatnak a terv 19:35-kor kellett volna Londonba indulna, ehhez képest viszont csak 00:56-kor szállt fel, utána pedig Győr térségében visszafordult és visszatért Ferihegyre.

Fotó: FlightRadar 24

Ugyanazon a napon, ugyanez a repülőgép már kétszer is fordult Budapest és London közt: először 6:48-kor szállt fel a magyar fővárosból, amelyet követően 9:17-kor fordult egyet, utána Londonban. Délután ezt megismételve 13:24-kor szállt fel Budapesten, majd 16:33-kor indult ismét útra Londonban (az utóbbi esetben már több mint egy órás késése volt a gépnek, mivel 15:20-kor kellett volna menetrend szerint felszállnia a Luton reptéren). Vagyis úgy fest, hogy ennek a gépnek kellett volna visszahoznia a Londonban rekedt utasokat.

Hogy mi áll a dolog mögött, az nem derült ki a nyilvánosan elérhető adatokból.

Más járatot is töröltek

Mindeközben több olvasónk is arról számolt be, hogy az utóbbi napokban többször is problémájuk akadt a Wizz Air-egy-egy járatával. Egyikük azt írta, hogy pár nappal ezelőtt Rómában törölték a járatukat.

Elmondása szerint először június 6-án utaztak ki az olasz fővárosba a Wizz Air járatával, akkor még „csak” annyi probléma volt, hogy két órát késett a gép. Visszafele június 15-én jöttek volna, szintén a Wizz Air járatával, amely 22:20-kor indult volna. 18 órakor még csak arról kaptak SMS-t, hogy a járat másfél órát késik, fél 9-kor viszont már azt írta nekik a Wizz Air, hogy

a járatot törölték és hogy 30 napon belül bármikor újra foglalhatják a jegyet.

Ezután felkerestek egy információs pultot, ahonnan továbbküldték őket a Wizz Airnek ahhoz a pultjához, ahol be kellett volna csekkolniuk az indulás előtt. „A Wizz Airnél természetesen senki nem volt, senki nem állt elénk, hogy mi ilyenkor a teendő. 1 db sms-sel elintézte a Wizz Air” – írta erről olvasónk.

Hozzátette azt is, hogy nem sokkal később szállást kerestek és visszamentek Róma belvárosába taxival. A következő Wizz Air járat azonban csak két nap múlva indult volna, ezért inkább úgy döntöttek, hogy az Air France Róma–Párizs–Budapest útvonalon, 4 órás menetidővel közlekedő járatával térnek haza.

Mondanom se kell, hogy a Wizz Airtől próbálunk mindent költséget behajtani (megközelítőleg 300 000 Ft), de az idegeskedést és a plusz időt azt senki nem fogja megtéríteni nekünk

– írta.

Másik olvasónk azt írta, hogy két napja Marosvásárhelyen történt velük ugyanez egy másik Wizz Air-járatnál, amely Budapestre hozta volna vissza őket. Elmondása szerint a járatot péntek reggel, 3 órával az indulás előtt törölték, és emiatt végül a magyar fővárosból mentek értük autóval.

Végezetül harmadik, a londonihoz hasonló esetről beszámoló olvasónk közölte, hogy csütörtökön, a Budapestből Eindhovenbe utazó járaton megúszta ugyan két óra késéssel, de arra panaszkodott, hogy a kapitány és a személyzet ezt nem kommunikálta le megfelelően. „A légiutaskísérők viselkedése minősíthetetlen volt, ha éppen nem a függöny mögé bújva ücsörögtek [...] Mind a kapitány, mind a személyzet, mind a központi kommunikáció értékelhetetlen” – fogalmazott.

Ezt érdemes tenni, ennyi kártérítést kaphatnak az utasok

Az előbbiekhez képest kicsit eltérő álláspontot képviselt egy másik olvasónk, aki saját bevallása szerint a Wizz Air törzsutasa. Azt írta: többször is volt rá példa, hogy törölték a járatát, de nemcsak a Wizz Air-nél volt erre példa, hanem más légitársaságoknál is. Felhívta a figyelmet arra is, hogy mivel sok ember online utazási cégeken keresztül (Kiwi, Expedia, Opodo, Skyscanner) vásárolja a jegyet, ezért a légitársaságnak sok esetben nincs birtokában az utas e-mail címe vagy telefonszáma, ami megnehezíti a kommunikációt az ilyen esetekben.

Hozzátette azt is, hogy az angol sajtóban az utóbbi hónapokban többször is írtak arról, hogy a londoni repülőtereken nincs elég kiszolgálószemélyzet, vagyis ez is közrejátszhatott a mostani problémában.

Azzal kapcsolatban, hogy „idős, angolul nem beszélő magyar utasok” is bajba kerültek Londonban, azt mondta: ők egy kisebbség lehetnek az utasok közt, de valóban előfordul, hogy a nyelvtudással nem rendelkező idősek egyedül utaznak ki a külföldön élő gyermekükhöz.

Idősebb, nyelveteket nem beszélő embert ne hagyjunk egyedül utazni, főleg nem első alkalomkor

– javasolta, hozzátéve: „Már nálunk is előfordult, hogy kimentünk a reptérre és kerestünk valakit, aki az adott járattal utazik és némi »kávépénz« ellenében segített az idős utasnak a célállomásra eljutni” (ezt a pénzt az érintettek sok esetben el sem fogadják, mert átérzik az idősek helyzetét).

Ezen kívül olvasónk jelezte azt is, hogy bár a Wizz Airnek van egy normál díjas telefonszáma, amelyet ilyen esetben hívni lehet, mégsem nem feltétlenül érdemes kivárni, amíg a légitársaság megoldja a problémát és átfoglalja a jegyet máshova, hanem érdemesebb lehet saját erőből megoldást keresni. Ebben anyagi szempontból segíthet az, hogy a légitársaságnak ilyenkor kötelező kártérítést fizetnie.

A jelen esetben történt járattörlésnél az utasok 250 eurós kompenzációra jogosultak, ezt is csak kérni kell, ezt az EU 261 szabályozza

– írta, utalva ezzel a légi utasok jogairól szóló uniós rendeletre.

Olvasónk végül azzal zárta a gondolatmenetét, hogy „a Wizz Air járatainak 90 százaléka közlekedik pontosan, mindenféle késés és probléma nélkül, modern, kényelmes, új gépekkel repülnek, és gyakran egy 4-5 órás útra lehet 10-20 euróért jegyeket venni”. Hozzátette, hogy „a világ 107 országában volt már hátizsákos utazóként” és gyakran használja a Wizz Air és más társaságok alacsony költségű járatait.

Hétfőn indulok egy másfél hónapos Kazahsztán–Üzbegisztán–Kirgizisztán hátizsákos útra. Ebben van 6 darab Wizz Air-járat, átlagosan 20 eurós jegyárral

– zárta levelét.

Kerestük a Wizz Airt

Kerestük a Wizz Airt is azzal a kérdéssel, hogy pontosan mi történt a gépekkel Budapesten és Londonban, hogy egyedi esetről van-e szó vagy valami nagyobb problémáról, illetve hogy az utasok közül hányan foglalták át a jegyüket náluk. Amint a cég válaszol, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről száll fel a Wizzair légitársaság repülőgépe. Fotó: Faludi Imre / MTI)