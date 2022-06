Karácsony Gergely: A kormány ránk terheli a megszorításokat

Súlyos megszorításokat jelent az önkormányzatoknak a 2023-as költségvetés tervezete, ezért az Országgyűlés ellenzéki frakciói módosítócsomagot nyújtanak be – közölte Karácsony Gergely hétfőn Budapesten.

A főpolgármester az MTI szerint egy sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy egyeztetett az ellenzéki frakciókkal, és közös javaslatokat fogalmaztak meg, hogy az önkormányzatok „talpon tudjanak maradni ebben a nehéz időszakban”. Kiemelte: a javaslatok elfogadása a fővárosi önkormányzat számára létkérdés, de minden település számára biztosítana fontos lehetőségeket.

Az önkormányzatok ennek a benyújtott költségvetésnek biztos, hogy a vesztesei lennének, hiszen ránk terheli a kormány azokat a megszorításokat, amelyeket nincs bátorsága végrehajtani

– fogalmazott a politikus.

A közös javaslatcsomag részleteit Gy. Németh Erzsébet (DK), Szabó Rebeka (Párbeszéd) és Vajda Zoltán (MSZP) ismertette. Gy. Németh Erzsébet volt budapesti főpolgármester-helyettes elmondta: azt indítványozzák, hogy a szolidaritási adó mértékét vigyék vissza a 2019-es szintre, mivel az Budapestnek akkor tízmilliárd forintos kiadást jelentett, jövőre viszont már 56 milliárdot kellene befizetnie a fővárosnak. Hozzátette: azzal, hogy az önkormányzatokat kiveszik a rezsicsökkentésben érintettek közül, a fővárosnak jóval többet kell majd energiára költenie.

Szabó Rebeka volt zuglói alpolgármester arról beszélt, hogy az Orbán-kormány nem hagy forrást az önkormányzatoknak az útfelújításokra se. Ezért azt javasolják, hogy a gépjárműadót adják vissza az önkormányzatoknak, és az üzemanyagok jövedéki adójának 25 százaléka kerüljön hozzájuk.

Továbbá azt is kérik, hogy a kormány biztosítsa az általa megígért hatmilliárd forintot a Lánchíd felújításához a jövő évi költségvetésben.

Vajda Zoltán, az Országgyűlés Költségvetési bizottságának szocialista elnöke a közösségi közlekedés finanszírozására vonatkozó javaslatukat ismertetve kifejtette: a fővárosban a kormány és az önkormányzat fele-fele arányban finanszírozza a feladatot, a cafetériából lehessen BKK-bérletet adni, a főváros férhessen hozzá az új járművek beszerzéséhez szükséges forrásokhoz, továbbá a BKK-bérletek áfakulcsa nullaszázalékos legyen.

Kérdésekre válaszolva Karácsony Gergely elmondta: az összes budapesti egyéni országgyűlési képviselőt meghívták egy egyeztetésre ezzel kapcsolatban, így Dunai Mónikát (Fidesz–KDNP) is, de ő nem tudott részt venni az ülésen, így vele külön kezdeményez majd tárgyalást. Hangsúlyozta: a felvázolt csomag célja, hogy Budapest a magyar gazdaság motorja tudjon maradni, és a többi önkormányzatot is levegőhöz juttassa a mostani veszélyhelyzetben.

A dugódíjra vonatkozó kérdésre válaszolva azt mondta: az ügyben szeretnének majd társadalmi vitát folytatni szeptemberben, de a dugódíj bevezetése szerinte ebben a helyzetben nem aktuális, ezért nem is támogatja. Hozzátette: a bevezetéshez a kormány partnersége is kellene, de a kormányzat kizár mindenféle szükséges jogszabály-módosítást. Ugyancsak kérdésre válaszolva Karácsony Gergely közölte, hogy a VIII. kerület mellett más városrészt is érint a rendőrhiány, például a X. kerületet.