A kánikulában nagyon oda kell figyelni a házi kedvencekre

Forró beton, kiszáradt vizestálka, rövid lánc és árnyékmentes hely, már ez is elég ahhoz, hogy háziállatunkkal baj történjen. A nappali 30 foknál magasabb csúcshőmérséklet idején a rosszul tartott házi kedvencek rövid időn belül hőgutát kaphatnak, ami hosszú távon halálhoz vezet – figyelmeztet közleményben az Orpheus Állatvédő Egyesület.

Az egyesület közleménye szerint a nyári meleg napokon a hosszabb ideig tartó sétáltatást érdemes kora reggel és késő délután megtartani. A naptól felhevült aszfaltot is érdemes elkerülni, hiszen ott könnyen égési sérülés érheti a kutya mancsát.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyári kánikulában aggódó állatbarátok körében rendszeres téma a tűző napon kikötött, víz nélkül tartott állatok számára történő segítségkérés.

Seres Zoltán egyesületi elnök szerint gyakran felejtenek a kertben, udvaron egy-két napig (vagy tovább is) az emberek házi kedvenceket. Van, hogy élelem és ivóvíz nélkül szenvednek az állatok. A kánikulában a kedvencek mellett a gazdasági célú háziállatokra is fokozottabban oda kell figyelni. Ne csak a saját állatainkat óvjuk, figyeljünk oda a szomszéd portán tartott állatokra is – írják.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület a nyári melegben azt javasolja:

a nagyobb sétákat kora reggelre és késő délutánra időzítsük,

állatunk mindig szabadon el tudjon húzódni árnyékos helyre,

el tudjon húzódni árnyékos helyre, legyen számára mindig friss ivóvíz biztosítva,

tűző napon, autóban állatot hagyni tilos.

A szervezet szerint ha módunkban áll, nedvesítsük be az állat bundáját, úsztassuk, és ne várjunk el tőle „csúcsteljesítményt”. A lakásban pedig a sötétítés, a ventilálás segítheti a meleg átvészelését. Ha megtörtént a baj, és a háziállat intenzíven liheg, a nyelve állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár hőtorlódás vagy hőguta is. A gyors folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az esetben.