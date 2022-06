Már 35 darab emeletes vonattal lehet utazni Magyarországon

A MÁV az MTI-hez vasárnap eljuttatott közleményében azt írta, az átvett járművek napi szinten közlekednek a Budapest–Cegléd–Szolnok, a Budapest–Újszász–Szolnok, a Budapest–Esztergom, a Budapest–Vác–Szob és a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon. Hétvégén Budapest, Szolnok, Debrecen és Nyíregyháza között egyes sebesvonatokban is KISS motorvonat jár.

Kitértek arra, hogy a tavalyi siker után május 16-tól újra emeletes vonattal is elérhető a Balaton, hétvégente és ünnepnapokon a Dunakanyar és Fonyód közötti oda-vissza közlekedő Jégmadár expresszvonatban. A főszezoni menetrend életbelépésével emellett június 18-tól további vonatokban állított be KISS-t a vasúttársaság.

Ezeken a járatokon – mint kiemelték – 12 kerékpár is szállítható. A zsúfoltság elkerülésére a KISS vonattal közlekedő járatokra kötelező helyjegyet váltani, ha kétkerekűvel utazik valaki, akkor a kerékpárra is. A jegyek megválthatók elővételben a pénztárakban, az automatáknál és az online felületeken is.

A közlemény szerint a megrendelt 40 darabos flottából már csak öt szerelvényt vár a MÁV-START. Várhatóan december végéig ezek a KISS vonatok is megérkeznek a vasúttársasághoz – olvasható a közleményben.