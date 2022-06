Több rendőr ellen indul fegyelmi eljárás az aszódi kettős gyilkosság ügyében

Mint ismert, május 26-án este két holttestet talált a rendőrség egy aszódi társasház egyik lakásában. A gyanú szerint az aszódi férfi 2022. május 20-án az éjszakai órákban megölte mindkét gyerekét, majd másnap délelőtt öngyilkosságot kísérelt meg. A férfi Adács közelében egy vonat elé lépett, a helyszínről életveszélyes állapotban szállították el. Azóta már meghallgatták és letartóztatták.

A lányok eltűnését az anya jelentette be. A rendőrség akkor az aszódi lakásnál is járt, de nem mentek be, pedig a két gyerek akkor már holtan feküdt bent. A rendőrség akkor azt közölte, hogy ők megtették a szükséges intézkedéseket.

Az állományilletékes parancsnokok öt rendőrrel szemben indítottak fegyelmi eljárásokat, amelyekben különböző mértékű – jelentős tárgyi súlyú ­– fenyítéseket szabtak ki. A vizsgálat megállapította, hogy a bizonyított szakmai mulasztások nem voltak befolyással a bűncselekmény végkifejletére, a sértett gyermekek halálára

– válaszolta megkeresésünkre az Országos Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.

Azt is hozzátették: a jövőbeli megelőzés érdekében a feltárt szakmai hiányosságokból levonható tapasztalatokat a bűnügyi országos rendőrfőkapitány-helyettes megosztotta a különböző szolgálati ágaknál dolgozó szakemberekkel.