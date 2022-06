Drámai helyzetről számoltak be a kánikulában víz nélkül maradt olvasóink

Az érvényben lévő harmadfokú hőségriasztás miatt több településen is vízhiány alakult ki, a városok önkormányzatai sorra rendelik el a locsolási tilalmat. A vízkorlátozás a vízellátásban adott esetben nyomáscsökkentést és vízhiányt idézhet elő.

Kedd este óta érkeznek az olvasói levelek az Index szerkesztőségébe arról, hogy további településeken is vízhiány alakult ki a magas nappali hőmérséklet miatt. Mint megírtuk, Jászberényben és Solymáron is betiltották a locsolást, azonban ha nem sikerült a vízfogyasztás szintjét megtartani, akkor az ipari üzemek vízkorlátozását is bevezethetik. Jászberényben a tilalmat azzal indokolták, hogy a várost ellátó kutak vízhozama a szárazság miatt jelentősen lecsökkent, míg Solymáron a fokozott vízkivétel miatt nem tudnak feltöltődni a víztározók.

Egy olvasónk Solymárról azt írta, hogy a helyzet súlyosabb annál, mint ahogy azt az önkormányzat állítja. Elmondása szerint mindez már több mint öt éve folyamatosan megtörténik, és évről évre egyre rosszabb.

Félórát kell gyalogolni a tűző napon hogy inni lehessen, olyan szagom van már, hogy a munkahelyemre nem merek bemenni

– fogalmazott olvasónk, aki azt is hozzátette, hogy a WC-t sem tudják lehúzni. Valamint arról is beszámolt, hogy míg a település egyik felén ilyen drámai állapotok uralkodnak, addig a város másik felén az emberek az úttestet locsolják, virágokat locsolnak és medencéznek.

Nagytarcsa község hivatalos honlapján azt írják, a magas nappali hőmérséklet következtében megnövekedett az ivóvíz-felhasználás, így Nagytarcsa Község üzembiztos elláthatósága veszélybe került, tekintettel arra, hogy a település vízellátó létesítményeinek kapacitása jelenleg nem tudja kielégíteni a megnövekedett felhasználói igényeket. Ezért a város önkormányzata nappali locsolási tilalmat rendel el. A korlátozás reggel 6 és este 10 között van érvényben.

Nagytarcsa egész területén tilos:

a magán-, illetve közterületi kertek/parkok öntözése,

a gépjárművek mosása, mely alól kivételt képezhetnek a vízvisszaforgató berendezéssel rendelkező autómosók,

az úszómedencék töltése.

A közleményben hozzátették, hogy a megadott intervallumon kívül eső napszakban az érintett tevékenységek a továbbiakban is végezhetők. A tilalom visszavonásáról pedig az időjárás függvényében döntenek majd.

Egy olvasónk Nagytarcsáról arról számolt be, hogy évek óta problémás a település vízellátása, mivel olyan öreg és elhasznált a rendszer, hogy nem képes kiszolgálni a több mint hatezer lakosú Nagytarcsát. Elmondása szerint az alapvető szükségleteiket sem tudják ellátni, mert olykor üledékes, sárga és szennyezett víz folyik a csapból.

Olvasónk arról is írt, hogy március óta nem kaptak a településen vízszámlát, és úgy tudják, azt majd csak ősszel kapják meg.

Pécelen is vízhiány lehet

Pécel polgármestere is nappali locsolási tilalmat rendelt el a település egész területén reggel 6 és este 10 óra között. A határozat értelmében tilos a víziközműből ívóvízzel locsolni a kerteket, parkokat, az úttestet, autót mosni, medencét feltölteni, permetezni, valamint párásítókat, párakapukat üzemeltetni.

Indoklásként hozzátették, hogy a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt. megkeresése szerint a nappali locsolási tilalom elrendelésének az az oka, hogy a víztermelő kapacitás nem képes tartósan ellátni a települést. Továbbá felhívták a figyelmet arra, hogy a vízkorlátozással érintett tevékenységek vízfelhasználása a közüzemi hálózatban nyomáscsökkentést, vízhiányt idézhet elő.

Egyetlen csepp víz sem jön a csapból

Egy pilisvörösvári olvasónk azt írta, hogy a település egyes részein már két napja teljes vízhiány van. Elmondása szerint hétfőn este 8 órától másnap reggel 10 óráig egyetlen csepp víz sem jött a csapból, majd kedden este 8 órától újra megszűnt a vízellátás. Mint írta, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. éjjel-nappal elérhető ügyfélszolgálatát este 11 után nem tudta elérni, mivel 3 perc után szétkapcsolt a vonal.

Amikor reggel hívtam őket és kértem, hogy hozzanak legalább lajtos kocsit, azt mondták, hogy nem tudnak… Nesze neked, közszolgáltatás

– tette hozzá. Olvasónk a vízműnél panaszt tett; felháborítónak tartja, hogy a kánikulában víz nélkül hagyják az embereket.

Víz nélkül Üröm is

Szintén egy olvasónk hívta fel a figyelmünket, hogy az ürömi polgármester egy nyilvános Facebook-posztban azt közölte, hogy a Duna Menti Regionális Vízművel egyeztetve azon dolgozik, hogy a vízellátást továbbra is minden háztartásban fenn tudják tartani. Ezért arra kérte meg a város lakosságát, hogy a rendelkezésre álló ivóvizet takarékosan használják, tartsák be a vízkorlátozás előírásait, illetve mellőzzék a medencetöltést és a locsolást.

A Pápai Víz-és Csatornamű Zrt. felhívást intézett a település lakosságához, amelyben azt írják, a rendkívüli hőség miatt maximális kapacitással működnek a vízmű berendezései. Ezért arra kérik a felhasználóikat, hogy spóroljanak az ivóvíz használatával, és azt ne használják locsolásra, autó mosásra, illetve medence töltésre. Továbbá kihangsúlyozták, hogy a tűzcsapokról tilos vizet vételezni.

Lapunk kereste a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-t és a Fővárosi Vízművek Zrt.-t (idetartozik Nagytarcsa), hogy mi okozza, meddig tarthat a vízhiány, hol várható további korlátozás, valamint miként kezelik a problémát – amint kérdéseinkre választ kapunk, cikkünket frissítjük.

