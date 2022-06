Június 29-én egy 16 éves lány hétéves húgával, és 14 éves barátjukkal a visegrádi komp kikötőjében merészkedett be a a Dunába. A derékig érő víz dacára a 16 éves kamasz elmerült a vízben, a rendőrség azóta is keresi őt. Húgát a 14 éves barátjuk mentette ki a vízből, és bár az idősebb lányt is ki akart vinni a partra, őt akkor már nem találta, elmerült, tudta meg a Bors.

Az emberek össze-vissza futkostak, láttuk, hogy nagy baj van. Rögtön keresni kezdték a lányt, miközben a kisfiú sokkot kapott a parton

– mesélt a részletekről a lapnak egy szemtanú.

A Bors úgy tudja, a gyerekek közeli barátok, a szülők pedig egy helyi hotelben dolgoztak. A lap azt is tudni véli, hogy mindnyájan kárpátaljaiak, akik a háború borzalmai elől menekültek Magyarországra pár hónapja.

A rendőrség közlése szerint a lányt sötétedésig kutatják, de ha sötétedés után vagy éjjel érkezik bejelentés, azonnal útnak indulnak.