Négy gyereket kell szülnie minden nőnek? – összecsapott Fekete-Győr András és Dúró Dóra

Dúró Dóra hétfői parlamenti napirend előtti felszólalását a népességfogyásnak szentelte, Fekete-Győr András Facebook-posztjában a Mi Hazánk politikusához kötötte azt az idézetet, hogy „minden magyar nőnek négy gyereket kéne szülnie, aki képes rá”.

A frakcióvezető úgy látja, hogy „bár a népességfogyás kétségkívül az országunk előtt álló egyik legnagyobb kihívás, én azért nem venném rá a bátorságot, hogy megmondjam, mit kéne csinálnia a nőknek”. A Momentum inkább megerősítené a gyermeket nevelő nők munkajogi védelmét, megemelnék a bölcsőde- és óvodapedagógusok fizetését, megerősítenék a védőnői hálózatot, támogatnák a szűrővizsgálatokat, fejlesztőtornákat és a minőségi állami oktatást.

Mi lenne, ha a politikusok nem szólnának bele a nők dolgába, hanem azért dolgoznának, hogy könnyebb és kiszámíthatóbb legyen magyar anyának lenni? Olyan nagy kérés lenne?

– tette fel a kérdést Fekete-Győr András.

Dúró Dóra: Fekete-Győr András hazudott

Dúró Dóra a poszt alatt Facebook-kommentben jelezte, hogy a Momentum frakcióvezetője félremagyarázta a felszólalását:

Fekete-Győr András hazudott, amikor tudatosan félremagyarázta a napirend előtti felszólalásomban mondottakat: az, hogy minden szülőképes korú nőnek négy gyermeket kellene vállalnia ahhoz, hogy a magyarság lélekszámát tízmillió körül tartsuk, egy statisztikai tény, nem egy általam megfogalmazott elvárás a nők irányába. De ezt elmondtam a felszólalásomban is, a Momentum frakcióvezetője tudatosan ferdíti tehát a valóságot; lehet, hogy Gyurcsánytól tanulta.

A Mi Hazánk politikusa úgy véli, ha Fekete-Győr András ismerné a családügyi szakirodalmat, akkor tisztában lenne ezzel a ténnyel, ahogy azzal is, hogy „Orbán Viktor tervei, miszerint kb. 2030-ban érjük el a 2,1-es termékenységi arányszámot, nagyjából hétmilliós csonkaországi lélekszámot jelentenek a következő évtizedekre”.

Dúró Dóra azt is megjegyezte, hogy „a számokkal közismerten hadilábon álló Fekete-Győr a magyarság legnagyobb problémájához, a népességfogyáshoz sem tud szakmai alapon hozzászólni (pedig ha valami fenntarthatatlanná teszi az államháztartást is, akkor elsődlegesen ez), persze már annak is örülhetünk, hogy nem a román nőket akarja támogatni a magyarok helyett”.

A képviselő hozzátette: „jó lenne, ha a Momentum szakítana a destruktív megközelítéseivel: nemet mondanak az olimpiára, nemet külhoni magyar pártokra, nemet a magyarság megmaradására”.

Mondhatnának legalább igent a családtámogatási javaslatainkra, főleg az anyák mindennapjainak megkönnyítésére, amikor megkongatjuk a vészharangot. És tudom, kérdés, miért vegyünk komolyan egy olyan politikust, aki az életét tette arra is, hogy nem fognak össze az MSZP-vel. Nyilván semennyire. Úgyhogy megyek is inkább gyereket nevelni, ahogy más családoknak is egyébként idén 73 munkanapon kell megoldaniuk a gyermekfelügyeletet az iskolaszünetek miatt.

Dúró Dóra azzal zárta hozzászólását, hogy a bocsánatkérést kommentben is elfogadja. A hétfői parlamenti ülés napirend előtti felszólalásairól itt, az Orbán Viktorhoz intézett azonnali kérdésekről és a miniszterelnök válaszairól itt számoltunk be.

(Borítókép: Dúró Dóra. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)