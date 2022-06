Orbán Viktor válaszol a parlamentben az ellenzéki képviselőknek

Tordai Bence szerint a Fidesz milliókat foszt meg a hiteles tájékozódás szabadságától és a döntés lehetőségétől. A Párbeszéd frakcióvezetője megszorító Orbán-csomagról beszélt, amire nem kértek és nem kaptak felhatalmazást a kormánypártok. Az ellenzéki politikus úgy látja, hogy a csomag árát a magyar emberek fizetik meg, ráadásul rekordgyenge a forint, a fogyasztók bizalmi indexe is mélyponton, miközben megduplázzák a miniszterelnöki fizetést.

Orbán Viktor arra emlékeztetett, hogy április 3-án volt egy választás Magyarországon, ezeket a hazugságokat akkor mindenhol elmondták, aztán az emberek is elmondták, hogy mit gondolnak erről, most vasárnap újra ez történt. A miniszterelnök hangsúlyozta: a következő négy évben is folytatják, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten, „az fog történni önnel, amit nekünk szán”. Leszögezte: megszorítási csomag nincs, és nem is lesz, megszorítás a Gyurcsány- és az MSZP-kormányokban volt.